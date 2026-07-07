Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - Ełk. Kto wystąpi? Na scenie m.in. Skolim!

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" trwa w najlepsze. Ta wyjątkowa, wspólna inicjatywa Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej, obejmuje w tym roku aż dwanaście miast w całym kraju. Przez całe wakacje, od czerwca do września, ekipa TVP podróżuje po Polsce, łącząc pokolenia przy dźwiękach największych hitów, a wstęp na wszystkie imprezy w ramach trasy jest całkowicie bezpłatny.

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - Ełk

Przed nami czwarty przystanek wakacyjnej trasy Telewizji Polskiej. Tym razem muzyczna ekipa przejmie Ełk, czyli absolutne serce Mazur! Gdzie dokładnie odbędzie się impreza? Scena stanie w bardzo klimatycznym miejscu - na Starej Plaży Miejskiej przy ul. Parkowej. Cudowne widoki na Jezioro Ełckie, piasek pod stopami i najlepsi polscy artyści w tle - lepszego planu na lipcowy wieczór po prostu nie da się wymyślić. Wiemy już, kto uświetni wydarzenie!

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Kto wystąpi w Ełku 11 lipca? Line-up gwiazd

Kto tym razem zadba o odpowiednią temperaturę i dostarczy nam niezapomnianych wrażeń? Line-up nadchodzącego koncertu w Ełku to potężna dawka różnorodności, w której każdy fan muzyki - niezależnie od wieku i upodobań - znajdzie coś dla siebie. Na mazurskiej scenie zobaczymy zarówno ikony polskiego rocka, reprezentantów nowoczesnego popu, królów muzyki tanecznej, jak i artystów folkowych. Oto pełna lista gwiazd, które wystąpią 11 lipca w Ełku:

Smolasty

Natalia Nykiel

Skolim

Sztywny Pal Azji

Zakopower

Kasia Kowalska

Bovska

Mateusz Ziółko

Wanda i Banda

Piotr Pręgowski

Natasza Urbańska

Szykuje się fantastyczna noc pełna hitów, które od lat rządzą na polskich listach. Jeśli nie możecie pojawić się osobiście w Ełku, koniecznie włączcie telewizory lub odpalcie stream online. Start transmisji na żywo w TVP2 już od godziny 20:00. Tego wydarzenia po prostu nie można przegapić!