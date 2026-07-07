Alex Timossi Andersson w Śląsku Wrocław. Z Bayernu Monachium do polskiej Ekstraklasy

Kariera nowego piłkarza Śląska

Alex Timossi Andersson rozpoczął swoją karierę w szwedzkim Helsingborgs IF. W 2018 roku przeniósł się do niemieckiego giganta, Bayernu Monachium. Choć nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny, przez cztery lata miał okazję trenować z czołowymi zawodnikami świata, w tym z polskim napastnikiem Robertem Lewandowskim.

W kolejnych latach reprezentował barwy austriackiego Klagenfurtu, holenderskiego Heerenveen, a także powrócił do Helsingborgs IF. Od 2023 roku występował w IF Brommapojkarna. W szwedzkim zespole rozegrał 89 spotkań, w których zdobył dziesięć bramek, będąc kluczowym graczem pierwszej jedenastki.

„Po ostatnich zmianach kadrowych potrzebowaliśmy wzmocnienia na pozycję wahadłowego. Wraz z działem skautingu regularnie obserwujemy szwedzką ligę i mamy ją dobrze rozpracowaną, dlatego też wierzymy, że Alex będzie zawodnikiem, który wzmocni naszą grę zarówno w defensywie, jak i w ofensywie” – tłumaczył na łamach internetowej strony klubu z Wrocławia dyrektor Śląska Rafał Grodzicki.

Transfery i przygotowania do sezonu

Alex Timossi Andersson to siódmy nowy nabytek Śląska Wrocław podczas letniej przerwy. Wcześniej drużynę prowadzoną przez Ante Simundzę zasilili między innymi Malaly Dembele i Eniss Shabani. Do kadry włączono także Irodotosa Christodoulou, Dominika Szalę, Karola Niemczyckiego oraz Grzegorza Tomasiewicza, co ma zwiększyć konkurencję w zespole.

W poniedziałek wrocławski klub rozpoczął obóz przygotowawczy w Trzebnicy. W kadrze na zgrupowanie nie znaleźli się Damian Warchoł oraz Patryk Sokołowski, którzy otrzymali pozwolenie na poszukiwanie nowych klubów. Pierwszy mecz nowego sezonu Śląsk rozegra 25 lipca o godz. 17.30 na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, a u siebie zadebiutuje 2 sierpnia przeciwko Rakowowi Częstochowa.