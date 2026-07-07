Mikel Merino to bohater Hiszpanii. Wspiera go piękna żona Lola Liberal

Wiele partnerek zawodowych piłkarzy chętnie pokazuje swoje życie prywatne w internecie, jednak Mikel Merino i Lola Liberal wybrali zupełnie inną drogę, stawiając na prywatność. Wybranka hiszpańskiego gracza urodziła się w Pampelunie i w przeszłości realizowała się jako modelka. W jej mediach społecznościowych dominują głównie ujęcia z wyjazdów oraz zdjęcia o charakterze artystycznym.

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Żona Mikela Merino. Kim jest Lola Liberal?

Początki ich znajomości sięgają 2019 roku, gdy zawodnik reprezentował barwy Realu Sociedad. Związek okazał się trwały, co doprowadziło do ślubu w 2024 roku w malowniczej parafii San Nicolás w Pampelunie. Tuż po powrocie z wyjazdu poślubnego czekała ich duża zmiana, ponieważ po transferze piłkarza do Arsenalu para przeprowadziła się do Londynu. To właśnie tam w maju powitali na świecie swojego pierwszego syna, Marco. Ten radosny czas zbiegł się jednak z trudnym okresem dla zawodnika, który borykał się ze skomplikowanym urazem prawej stopy, mogącym przekreślić jego udział w mistrzostwach świata. W czasie rehabilitacji i niepewności Lola stanowiła dla niego ogromne oparcie.

Mikel Merino – rodzina. Ukochana żona Lola Liberal

Choć obecnie żyją w dynamicznej stolicy Anglii i obracają się w środowisku piłkarzy Premier League, oboje pozostali bardzo skromni. Regularnie odwiedzają rodzinną Pampelunę, aby ich syn mógł spędzać czas z dziadkami. Co ciekawe, gdy Mikel Merino zdobywa kluczowe bramki, jak chociażby w niedawnym meczu przeciwko Portugalii, jego charakterystyczna radość przy chorągiewce narożnej to gest nawiązujący do sposobu celebracji jego ojca, również byłego zawodnika, Miguela Merino Torresa.