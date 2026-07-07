Koszmar reprezentanta Belgii podczas meczu z USA. Diagnoza lekarzy nie pozostawia złudzeń

Belgia rozgromiła USA. Koszmarna kontuzja czołowego zawodnika

W gronie ćwierćfinalistów mundialu 2026 znalazło się do tej pory sześć reprezentacji: Hiszpania, Anglia, Norwegia, Francja, Maroko oraz Belgia. To właśnie drużyna "Czerwonych Diabłów" zanotowała najbardziej imponujące zwycięstwo na etapie 1/8 finału, rozbijając współgospodarzy turnieju ze Stanów Zjednoczonych wynikiem 4:1. Amerykańskiemu zespołowi nie pomógł nawet powrót zawieszonego Folarina Baloguna. Przypomnijmy, że jego niespodziewane dopuszczenie do gry było efektem bezpośredniej interwencji Donalda Trumpa. Taka decyzja wywołała międzynarodową falę krytyki, a europejska federacja UEFA uznała te działania za "przekroczenie czerwonej linii". Mimo spektakularnego triumfu i awansu, belgijska drużyna poniosła ogromną stratę. Poważnej kontuzji nabawił się pomocnik Amadou Onana, co ostatecznie eliminuje go z dalszej rywalizacji na piłkarskich mistrzostwach świata.

Mistrzostwa świata 2026. Skandal w meczu USA z Belgią

Amadou Onana o kulach podczas meczu Belgia - USA. Romelu Lukaku wsparł kolegę

Dziennikarze portalu The Athletic poinformowali, że belgijski zawodnik, reprezentujący na co dzień barwy angielskiej Aston Villi, doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Taka diagnoza oznacza dla piłkarza może oznaczać wielomiesięczny rozbrat z profesjonalnym futbolem i długą rehabilitację. Amadou Onana z powodu urazu opuścił plac gry już w 24. minucie rywalizacji o ćwierćfinał, a resztę spotkania z Amerykanami musiał obserwować zza linii bocznej, poruszając się o kulach i w specjalistycznej ortezie. Zespół nie zapomniał o dramacie swojego kolegi. Kiedy Romelu Lukaku zdobył czwartą bramkę dla reprezentacji Belgii, celebrował to trafienie, dumnie prezentując kibicom koszulkę z numerem 24, należącą do kontuzjowanego pomocnika.

W nadchodzącym ćwierćfinale mistrzostw świata Belgowie wystąpią poważnie osłabieni brakiem swojego pomocnika. Ich kolejnym przeciwnikiem będzie silna reprezentacja Hiszpanii, która przez ekspertów wskazywana jest jako jeden z głównych kandydatów do wygrania całego turnieju. Początek tego szlagierowego starcia zaplanowano na piątek, 10 lipca, punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego.