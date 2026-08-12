Masz czas tylko do połowy sierpnia. Bez tego zabiegu róże zaczną gnić i chorować

Ósmy miesiąc roku stanowi decydujący moment dla ponownego kwitnienia oraz ogólnej kondycji krzewów, a brak ingerencji potęguje ryzyko infekcji.

Właściwe przycinanie w pierwszych tygodniach sierpnia stymuluje odmiany pnące, wielokwiatowe i okrywowe do intensywnego wypuszczania kwiatostanów.

do intensywnego wypuszczania kwiatostanów. Zastosowanie się do najważniejszych wytycznych pozwala zminimalizować błędy i cieszyć się pięknymi roślinami aż do pierwszych mrozów.

Dlaczego sierpniowe cięcie róż jest tak istotne dla krzewów?

Pielęgnacja ogrodu w środku lata ma fundamentalne znaczenie dla kondycji roślin. To właśnie od podjętych teraz działań zależy, czy wybrane gatunki wypuszczą kolejne pąki i przygotują się na nadchodzący rok. Odmiany okrywowe, wielokwiatowe oraz pnące wymagają w tym okresie drugiego cięcia, które bezpośrednio warunkuje ich ponowne zakwitnięcie. Krzewy te tworzą kwiatostany wyłącznie na młodych gałązkach, dlatego pozostawienie starych łodyg i zwiędłych pąków skutecznie hamuje proces rozwoju, a jednocześnie drastycznie podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji o podłożu grzybiczym.

Letnie skracanie pędów ma na celu przede wszystkim pobudzenie rośliny do życia i dostarczenie jej sił witalnych do ponownego wytworzenia kwiatów. Dzięki temu zabiegowi roślina zaczyna intensywnie produkować świeże przyrosty. Kluczowy jest jednak odpowiedni moment na wykonanie tych prac. Jeśli zdecydujemy się na cięcie zbyt późno, świeże gałązki nie zdążą odpowiednio zdrewnieć i przygotować się na zimowe mrozy. Eksperci z dziedziny ogrodnictwa jednogłośnie podkreślają, że optymalnym czasem na te działania jest wyłącznie pierwsza połowa sierpnia.

Letni zabieg pielęgnacyjny charakteryzuje się znacznie większą łagodnością i polega głównie na eliminacji przekwitłych główek oraz zaschniętych gałązek. Ogrodnicy pozbywają się chorych i osłabionych elementów, nie ingerując drastycznie w ogólny pokrój ani strukturę całej rośliny. Dobrą praktyką jest skracanie łodyg tuż nad pierwszym zdrowym, intensywnie zielonym liściem. Niezwykle ważne jest również posprzątanie opadłych resztek z podłoża wokół krzewu. Pozostawione na ziemi fragmenty stanowią poważne niebezpieczeństwo, ponieważ błyskawicznie stają się siedliskiem pleśni i patogenów wywołujących groźne choroby.

Zasady przycinania róż w pierwszej połowie sierpnia krok po kroku

Sama eliminacja uschniętej główki kwiatowej to zdecydowanie zbyt mało, by zapewnić roślinie optymalne warunki do wzrostu. Często popełnianym błędem jest odcinanie wyłącznie samego kwiatostanu, co skutkuje pozostawieniem nagiego i bezużytecznego pędu. Właściwa technika wymaga usunięcia całej gałązki aż do poziomu pierwszego pełnowartościowego liścia. Cięcie należy bezwzględnie przeprowadzić pod kątem czterdziestu pięciu stopni nad pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu. Dzięki temu młoda łodyga będzie rozwijać się na boki, co poprawi cyrkulację powietrza i zminimalizuje ryzyko rozwoju patogenów. Należy również pamiętać o regularnym dezynfekowaniu używanych narzędzi tnących, co skutecznie zapobiegnie przenoszeniu niebezpiecznych zarodników grzybów na inne okazy w ogrodzie.