Cztery krople tego preparatu odmienią sansewierię. Roślina natychmiast odzyska formę

Sansewieria doskonale radzi sobie z oczyszczaniem powietrza, ale błędy w jej uprawie mogą zahamować jej wzrost i doprowadzić do pogorszenia kondycji rośliny.

Wykorzystanie dwóch kuchennych i aptecznych składników pomoże przywrócić wężownicy zdrowie oraz przyspieszy jej rozwój.

Odpowiednie dawkowanie tych preparatów sprawi, że język teściowej szybko wypuści nowe liście, a problem z jej marnieniem zniknie na dobre.

Odżywka z żelatyny do sansewierii. Wymieszaj z wodą, a roślina wypuści nowe liście

Język teściowej to roślina, która regularnie gości w polskich domach, dzieląc popularność z zamiokulkasami i storczykami. Jej obecność doceniają zwłaszcza osoby mieszkające w dużych ośrodkach miejskich, ponieważ roślina ta świetnie radzi sobie z usuwaniem toksyn z otoczenia. Znalazła się nawet w prestiżowym zestawieniu 18 gatunków najlepiej filtrujących powietrze, opracowanym przez NASA.

Uprawa tej rośliny nie należy do skomplikowanych. Wężownica potrafi przetrwać dłuższe okresy bez nawadniania, a największym błędem, jaki można popełnić, jest dostarczenie jej zbyt dużej ilości wody. Należy ją podlewać dopiero wtedy, gdy podłoże w doniczce solidnie przeschnie. Jeśli w podstawce zgromadzi się woda, trzeba ją bezwzględnie wylać, by zapobiec procesom gnilnym w systemie korzeniowym. Jeśli jednak dojdzie do przelania, konieczna może okazać się wymiana ziemi. Kwiat wymaga przepuszczalnej struktury podłoża – idealnie sprawdzi się gotowa ziemia dedykowana kaktusom i sukulentom. Warto wymieszać ją z perlitem lub piaskiem. Optymalne warunki dla rozwoju zapewni miejsce o łagodnym, rozproszonym nasłonecznieniu.

Kiedy wężownica traci wigor, warto sięgnąć po domowe sposoby nawożenia. Strzałem w dziesiątkę okazuje się zwykła żelatyna spożywcza. To cenne źródło azotu, pierwiastka, który szybko ubywa z podłoża. Stosowanie takiego nawozu nie tylko odżywia roślinę, ale również wspiera jej odbudowę i zwiększa odporność na insekty. Aby przygotować miksturę, wystarczy rozpuścić jedną łyżkę żelatyny w połowie szklanki ciepłej wody, a po wystudzeniu dolać jeszcze trzy szklanki płynu. Takim roztworem należy zasilać roślinę raz w miesiącu, co zaowocuje intensywnym wybarwieniem i szybkim przyrostem młodych liści.

Jodyna na gnicie korzeni sansewierii. Wystarczą 4 krople do podlania

Podczas cieplejszych miesięcy nietrudno o wpadki przy podlewaniu. W przypadku wężownicy najbardziej ryzykownym zjawiskiem jest gnicie jej korzeni. W takich awaryjnych sytuacjach z pomocą przychodzi apteczna jodyna, która działa jak środek odkażający i wzmacniający. Preparat ten skutecznie zwalcza zarodniki pleśni i hamuje proces gnilny. Do przygotowania roztworu ratunkowego potrzeba zaledwie czterech kropli jodyny, które należy rozpuścić w dwóch litrach wody. Ważne, by płyn aplikować bezpośrednio na glebę, uważając, aby nie zmoczyć liści. Taki zabieg stosuje się tylko w przypadku wyraźnego pogorszenia stanu rośliny lub pojawienia się pleśni, a nie jako regularną rutynę pielęgnacyjną.