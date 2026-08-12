O której zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026? Godziny zaćmienia Słońca dla różnych miast

Wielbiciele astronomii już zacierają ręce! Nadchodzi jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na polskim niebie. Już w środę, 12 sierpnia 2026 roku, będziemy świadkami częściowego zaćmienia Słońca. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak tarcza Księżyca przysłania naszą dzienną gwiazdę. Zaćmienie Słońca 2026 będzie widoczne z terenu całej Polski, jednak warto wiedzieć, że godzina rozpoczęcia spektaklu oraz stopień przysłonięcia Słońca będą się różnić w zależności od regionu. Jeśli nie chcecie przegapić tego magicznego momentu, koniecznie sprawdźcie harmonogram dla swojego miasta.

Zaćmienie Słońca 2026 - GODZINY. Kiedy patrzeć w niebo?

Dokładny czas rozpoczęcia tego niezwykłego zjawiska astronomicznego będzie zależał od miejsca, z którego prowadzimy obserwację. Jak podaje Karol Wójcicki, znany popularyzator astronomii, pierwsze symptomy zaćmienia pojawią się na polskim niebie między godziną 19:10 a 19:18. Kluczowy będzie jednak nie tylko początek, ale również moment kulminacyjny, kiedy tarcza Słońca zostanie przysłonięta w największym stopniu. Poniżej znajdziecie szczegółową rozpiskę dla poszczególnych miast, opublikowaną przez eksperta na Facebooku.

Suwałki: 19:11 – 20:05 (faza maksymalna o 19:56)

Trójmiasto: 19:12 – 20:24 (faza maksymalna o 20:24)

Olsztyn: 19:12 – 20:14 (faza maksymalna o 20:04)

Białystok: 19:13 – 20:53 (faza maksymalna o 19:55)

Szczecin: 19:14 – 20:36 (faza maksymalna o 20:07)

Toruń: 19:14 – 20:19 (faza maksymalna o 20:06)

Gorzów Wlkp.: 19:15 – 20:31 (faza maksymalna o 20:07)

Poznań: 19:15 – 20:24 (faza maksymalna o 20:07)

Warszawa: 19:15 – 20:07 (faza maksymalna o 20:03)

Zielona Góra: 19:16 – 20:28 (faza maksymalna o 20:09)

Łódź: 19:16 – 20:11 (faza maksymalna o 20:07)

Lublin: 19:16 – 19:57 (faza maksymalna o 19:53)

Wrocław: 19:17 – 20:19 (faza maksymalna o 20:09)

Kielce: 19:17 – 20:04 (faza maksymalna o 19:56)

Rzeszów: 19:17 – 19:56 (faza maksymalna o 19:52)

Katowice: 19:18 – 20:08 (faza maksymalna o 20:05)

Kraków: 19:18 – 20:04 (faza maksymalna o 19:59)

Zaćmienie słońca 2022. Tłumy warszawiaków pod obserwatorium astronomicznym UW

Gdzie zaćmienie Słońca 2026 będzie widać najlepiej?

Godzina to jedno, ale równie ważny jest stopień przysłonięcia tarczy słonecznej. Tutaj różnice między miastami będą naprawdę znaczące! Najbardziej spektakularny widok czeka na mieszkańców Zielonej Góry, gdzie faza zaćmienia wyniesie aż 85 procent. Bardzo dobrze zjawisko będzie widoczne również w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Łodzi (84 procent) oraz w Toruniu (83 procent).

Mieszkańcy Trójmiasta, Olsztyna i Warszawy zobaczą tarczę Słońca zasłoniętą w 82 procentach. Z kolei na najmniej imponujący widok muszą przygotować się obserwatorzy z południowo-wschodniej Polski. W Rzeszowie będzie to zaledwie 58 procent, a w Krakowie i Lublinie 64 procent.

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca? To musisz wiedzieć!

Pamiętaj, że obserwacja zaćmienia Słońca bez odpowiedniego przygotowania jest ekstremalnie niebezpieczna! Patrzenie bezpośrednio na Słońce gołym okiem grozi trwałym uszkodzeniem wzroku, a nawet jego całkowitą utratą. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie zapewniają wystarczającej ochrony.

Aby bezpiecznie podziwiać to zjawisko, należy zaopatrzyć się w specjalne okulary z certyfikowanym filtrem, które można kupić w sklepach astronomicznych lub w internecie za około 8-15 złotych. Dobrym rozwiązaniem są także lornetki i teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.