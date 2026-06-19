Gwiazdy disco-polo i rocka razem na scenie w Myśliborzu

Myślibórz dziś nie zaśnie, bo na Stadionie Miejskim startuje impreza, jakiej to miasto dawno nie widziało! Szykujcie się na prawdziwą muzyczną petardę, bo Dni Myśliborza 2026 ruszają z kopyta już dziś wieczorem, 19 czerwca. Jeżeli kochacie dobrą zabawę i muzykę, która porywa tłumy, to tego po prostu nie możecie przegapić. To będzie weekend, że hej!

Kto porwie do tańca tłumy w Myśliborzu? Scena zapłonie!

Organizatorzy, czyli Burmistrz Myśliborza, Rada Miejska oraz Myśliborski Ośrodek Kultury, stanęli na wysokości zadania i przygotowali skład artystów, który zadowoli każdego fana dobrej nuty. Będzie i rockowo, i tanecznie, i na pewno mega energetycznie! Szykujcie wygodne buty, bo nogi same poniosą Was pod scenę.

Piątkowa moc uderzenia z Big Cycem i Kubańczykiem na czele!

Już dziś, w piątkowy wieczór sceną zawładną prawdziwi giganci! Gwiazdą wieczoru będzie legendarny zespół Big Cyc, którego hity takie jak „Makumba” czy „Rudy się żeni” zna i śpiewa cała Polska. To będzie dawka rock'n'rollowego szaleństwa i humoru w jednym! Ale to nie wszystko! Wcześniej publiczność rozgrzeje Kubańczyk, artysta, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego numery bujają całą Polskę, a w Myśliborzu na pewno nie będzie inaczej! Na scenie pojawi się również utalentowany Kostek.

Sobota pod znakiem legend i tanecznego szaleństwa!

W sobotę przejmie prawdziwa legenda polskiego rocka, zespół Perfect, który zagra z rewelacyjnym Łukaszem Drapałą! To będzie wieczór pełen wzruszeń i rockowej energii przy dźwiękach nieśmiertelnych przebojów jak „Nie płacz Ewka” czy „Autobiografia”. Obok nich zobaczymy ikonę lat 80., czyli zespół Wanda i Banda! Specjalnie dla wszystkich fanów tanecznych rytmów, którzy kochają, gdy bas porządnie buja, na scenie pojawi się też duet Long & Junior! Przygotujcie się na takie hity jak „Kolorowa sukienka” czy „Tańcz, tańcz, tańcz”. Nogi same będą rwać się do tańca, gwarantujemy! Sobotnią imprezę do późnych godzin nocnych poprowadzi DJ Double K.

Dni Myśliborza 2026 – dokładna rozpiska

Nie chcecie przegapić występu swojego ulubionego artysty? Sprawdźcie dokładny harmonogram tej trzydniowej imprezy na Stadionie Miejskim w Myśliborzu!

Piątek, 19 czerwca 2026:

16:00 – lokalna twórczość artystyczna

18:00 – Kubańczyk

19:50 – uroczyste otwarcie Dni Myśliborza

20:00 – Kostek

22:00 – Big Cyc

Sobota, 20 czerwca 2026:

16:00 – lokalna twórczość artystyczna

18:00 – Long & Junior

20:00 – Wanda i Banda

22:00 – Perfect & Łukasz Drapała

23:30 – DJ Double K

Niedziela, 21 czerwca 2026:

Od 11:00 – V Kolarskie Kryterium uliczne o puchar Burmistrza Myśliborza oraz Mistrzostwa Polski Strażaków i Policji.

Zapowiada się weekend pełen atrakcji, fenomenalnej muzyki i niezapomnianych emocji. Myślibórz na te kilka dni stanie się stolicą najlepszej zabawy w Polsce. Nie może Was tam zabraknąć!