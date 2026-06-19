Akcja ratunkowa w Raciborzu. Służby i świadek ratowali 89-letnią kobietę

Interwencja policji przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie

16 czerwca 2026 roku około godziny 10:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu otrzymał zgłoszenie dotyczące kobiety, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Na miejsce niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy prewencji, sierż. szt. Jakuba Kijenię oraz sierż. Mateusza Wujca. Po przybyciu pod wskazany adres na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie policjanci zastali zgłaszającego, który prowadził już resuscytację krążeniowo-oddechową. Mundurowi natychmiast włączyli się do pomocy i kontynuowali masaż serca do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Wspólna resuscytacja 89-letniej mieszkanki Raciborza

Ratownicy medyczni po dotarciu na miejsce kontynuowali działania ratunkowe wspólnie z policjantami. Resuscytacja trwała około 20 minut i po tym czasie udało się przywrócić funkcje życiowe 89-letniej kobiety. Seniorka została następnie przewieziona do szpitala w celu dalszej hospitalizacji. Szybka pomoc udzielona przez wszystkie osoby obecne na miejscu przyczyniła się do uratowania życia mieszkanki Raciborza.

Znaczenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Postawa świadka, który podjął resuscytację jeszcze przed przybyciem służb, została uznana za godną szczególnego uznania. Takie działanie znacząco zwiększyło szanse kobiety na przeżycie, co potwierdza, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Policjanci wskazują, że zdarzenie to jest przykładem nieprzewidywalności codziennej służby. Funkcjonariusze każdego dnia muszą być przygotowani na podejmowanie czynności mających na celu ratowanie ludzkiego życia.

Źródło: Policja.pl