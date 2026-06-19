Czy 23 czerwca 2026 idziemy do pracy?

Dla wielu osób planujących świętowanie Dnia Ojca kluczową informacją jest układ kalendarza. W 2026 roku 23 czerwca wypada we wtorek. Jest to standardowy dzień roboczy, co oznacza, że większość z nas spędzi znaczną część tego święta w swoich zakładach pracy, biurach lub przed ekranami komputerów w trybie home office. Nie ma tu miejsca na wątpliwości – wtorek jest dniem, w którym normalnie wykonujemy swoje obowiązki zawodowe.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku dzieci i młodzieży. Choć czerwiec kojarzy się już z atmosferą wakacyjną, 23 czerwca uczniowie wciąż mają zajęcia lekcyjne. To ostatnia prosta przed zakończeniem roku szkolnego, więc o porannym świętowaniu czy wspólnym wyjeździe trudno myśleć bez brania dodatkowego urlopu. Warto zatem nastawić się na celebrowanie tego dnia w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy wszyscy domownicy wrócą już do swoich stałych zajęć.

Dlaczego Dzień Ojca nie jest dniem wolnym? Przepisy nie pozostawiają złudzeń

Pytanie o to, dlaczego tak ważne święto jak Dzień Ojca nie wiąże się z czerwonym kolorem w kalendarzu, powraca co roku. Odpowiedź kryje się w polskich przepisach, a konkretnie w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Dokument ten zawiera zamknięty katalog dat, w których pracownikom przysługuje wolne. Niestety, 23 czerwca nie figuruje na tej liście, podobnie zresztą jak majowy Dzień Matki czy czerwcowy Dzień Dziecka.

Warto pamiętać, że czerwiec w 2026 roku oferuje tylko jeden dodatkowy dzień wolny od pracy, który przypada w czwartek. Jest to Boże Ciało, obchodzone 4 czerwca. Dzień Ojca, mimo swojej ogromnej wagi emocjonalnej i społecznej, pozostaje świętem, które celebrujemy po godzinach pracy. Ustawodawca do tej pory nie zdecydował się na rozszerzenie listy o ten konkretny dzień, co wymusza na rodzinach elastyczność w planowaniu prezentów i spotkań.

Wolne na życzenie dla taty? Poznaj swoje prawa pracownicze

Choć sam Dzień Ojca nie jest wolny z automatu, pracujący ojcowie mają szereg uprawnień, które mogą wykorzystać, aby pobyć z rodziną. Jeśli twoje dzieci są małe, możesz skorzystać z urlopu ojcowskiego. Przysługuje on w wymiarze do dwóch tygodni i jest przeznaczony dla ojców wychowujących dziecko, zazwyczaj do ukończenia przez nie odpowiedniego wieku określonego w przepisach. To świetna okazja, by zyskać czas na budowanie relacji, nie martwiąc się o obowiązki w firmie.

Dodatkowo kodeks pracy przewiduje nowsze rozwiązania, takie jak urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Choć jest on bezpłatny, pozwala na opiekę nad członkiem rodziny w pilnych sytuacjach. Istnieje również zwolnienie z tytułu siły wyższej, z którego można skorzystać w wymiarze 2 dni lub 16 godzin rocznie przy zachowaniu połowy wynagrodzenia. Jeśli więc w Dzień Ojca wydarzy się coś nagłego i niespodziewanego w twojej rodzinie, przepisy dają ci pewne pole manewru, byś mógł być tam, gdzie jesteś najbardziej potrzebny.

Jak świętować Dzień Ojca we wtorek po pracy?

Brak ustawowego wolnego wcale nie musi oznaczać, że święto będzie mniej udane. Skoro 23 czerwca 2026 to wtorek, warto postawić na proste i przyjemne formy spędzania czasu. Wspólny obiad w ulubionej restauracji lub przygotowanie czegoś specjalnego w domu to doskonały sposób na rozpoczęcie wieczoru. Nawet kilka godzin poświęconych na rozmowę, spacer do parku czy wspólne wyjście na lody może sprawić, że tata poczuje się doceniony i ważny.

Dla wielu ojców najcenniejszym prezentem jest po prostu uwaga ich dzieci. Wieczorny seans filmowy z popcornem albo krótka wycieczka rowerowa po okolicy to pomysły, które nie wymagają brania urlopu. Pamiętaj, że liczy się jakość spędzonych chwil, a nie ich liczba. Nawet po męczącym dniu w biurze, chwila wytchnienia w gronie najbliższych jest najlepszym sposobem na uczczenie tego święta, niezależnie od tego, co mówią paragrafy ustawy z 1951 roku.