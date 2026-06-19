Nielegalne papierosy w powiecie krakowskim. Zabezpieczono 3,5 miliona sztuk towaru

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-19 11:01

16 czerwca 2026 roku policjanci z krakowskiej komendy powiatowej oraz funkcjonariusze CBŚP udaremnili wprowadzenie do obrotu 3 500 000 sztuk papierosów bez akcyzy. W miejscowości Przeginia zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 49, 40 i 27 lat, którzy przewozili nielegalny towar busami. Według wyliczeń śledczych straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków mogły wynieść ponad 6 000 000 zł.

Niebieskie światła sygnalizacyjne na dachu radiowozu policyjnego, symbolizujące interwencję lub obecność służb. Zdjęcie ilustruje kontekst artykułu o zabezpieczeniu nielegalnych papierosów, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

Kontrola trzech pojazdów w miejscowości Przeginia

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP prowadzili działania na terenie powiatu krakowskiego. 16 czerwca 2026 roku w miejscowości Przeginia mundurowi zatrzymali trzy samochody typu bus, które jechały z województwa śląskiego w kierunku Krakowa. W pojazdach znajdowało się trzech mężczyzn, a ich miejsca ładunkowe były wypełnione kartonami z papierosami różnych marek. Żadne z opakowań nie posiadało polskich znaków skarbowych akcyzy.

Zarzuty i dozór dla trzech zatrzymanych mężczyzn

Zatrzymane osoby to mieszkańcy województw małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Mężczyźni w wieku 49, 40 i 27 lat usłyszeli już zarzuty naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego, za co grozi im wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Kraków–Krowodrza zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Śledczy będą teraz ustalać pochodzenie papierosów, drogę ich transportu przez granicę oraz miejsce, do którego miały trafić, a o dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd.

Źródło: Policja.pl