Nielegalne papierosy w powiecie krakowskim. Zabezpieczono 3,5 miliona sztuk towaru

Kontrola trzech pojazdów w miejscowości Przeginia

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP prowadzili działania na terenie powiatu krakowskiego. 16 czerwca 2026 roku w miejscowości Przeginia mundurowi zatrzymali trzy samochody typu bus, które jechały z województwa śląskiego w kierunku Krakowa. W pojazdach znajdowało się trzech mężczyzn, a ich miejsca ładunkowe były wypełnione kartonami z papierosami różnych marek. Żadne z opakowań nie posiadało polskich znaków skarbowych akcyzy.

Zarzuty i dozór dla trzech zatrzymanych mężczyzn

Zatrzymane osoby to mieszkańcy województw małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Mężczyźni w wieku 49, 40 i 27 lat usłyszeli już zarzuty naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego, za co grozi im wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Kraków–Krowodrza zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Śledczy będą teraz ustalać pochodzenie papierosów, drogę ich transportu przez granicę oraz miejsce, do którego miały trafić, a o dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd.

Źródło: Policja.pl