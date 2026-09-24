Pies potrafi wyczuć chorobę właściciela? Znana weterynarz wyjaśnia, na co zwrócić uwagę

Popularna teza o diagnozowaniu schorzeń przez czworonogi znajduje potwierdzenie w opiniach specjalistów.

Dorota Sumińska, uznana lekarka weterynarii, zaznacza, że pupile dostrzegają drobne modyfikacje w zapachu oraz zachowaniu opiekuna, zwiastujące kłopoty ze zdrowiem.

Warto wiedzieć, jakie konkretnie sygnały alarmowe prezentuje pupil i co dokładnie oznaczają jego nowe nawyki.

Dorota Sumińska o wyczuwaniu chorób przez psy. Weterynarz potwierdza niezwykłe zdolności

Czworonogi wykazują ogromną wrażliwość na komunikaty werbalne oraz niewerbalne wysyłane przez człowieka. Bezbłędnie odczytują ludzkie emocje, reagując na hormony wydzielane w chwilach radości, smutku, strachu lub stresu. W takich momentach pupile często próbują nas pocieszać, uspokajać lub stają w naszej obronie. Wśród miłośników zwierząt krąży również przekonanie, że psy potrafią zidentyfikować rozwijające się schorzenie u swojego opiekuna, na długo przed pojawieniem się pierwszych fizycznych objawów. Okazuje się, że ta hipoteza ma naukowe uzasadnienie. Zagadnienie to szczegółowo omówiła lekarka weterynarii Dorota Sumińska. Specjalistka prowadzi na platformach społecznościowych profil @suminska_zwierze_ci_sie, gdzie wspólnie z córką porusza tematy związane z fauną. W jednym z najnowszych materiałów wideo padło bezpośrednie pytanie o rzekome zdolności diagnostyczne domowych ulubieńców. „Większość psów wyczuwa chorobę u nas. Nie wszystkie umieją to pokazać, ale są takie, które to potrafią.” - mówi weterynarz na nagraniu. „Zaczynamy pachnieć inaczej i nawet niuanse w naszych zachowaniu jak i wyglądzie pisz czy kot dostrzeże.” - dodaje.

Nietypowe zachowanie psa a choroba właściciela. Na te sygnały musisz uważać

Reakcje psa na pogarszający się stan zdrowia opiekuna przybierają różnorodne formy i zależą od wielu zmiennych. Trzeba podkreślić, że niektóre osobniki charakteryzują się większą wrażliwością, przez co manifestują swoje zaniepokojenie znacznie wyraźniej. Kluczową rolę odgrywa tu relacja, ponieważ im silniejsza więź łączy zwierzę z człowiekiem, tym większe prawdopodobieństwo zauważalnej reakcji. Zaniepokojony pupil może nagle wykazywać obsesyjne zainteresowanie określonym fragmentem ludzkiego ciała, co objawia się intensywnym wąchaniem, lizaniem lub trącaniem nosem. Kiedy pies rejestruje niepokojące zmiany, nierzadko wpatruje się uporczywie w twarz właściciela lub konkretne miejsce na jego ciele. Dodatkowo zwierzęta stają się wówczas wyjątkowo natarczywe i nie odstępują człowieka na krok. Bardzo często zdarza się również, że nagle pojawiają się u nich silne objawy lęku separacyjnego, mimo że wcześniej nigdy nie przejawiały podobnych problemów behawioralnych.

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