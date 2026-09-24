Napad w Świdnicy. Dwaj mężczyźni okradli 17-latka z klubowej koszulki

Atak na nastolatka w powiecie świdnickim

O niebezpiecznym zdarzeniu policjantów ze świdnickiej jednostki powiadomił ojciec 17-letniego pokrzywdzonego. Z przekazanych wstępnie informacji wynikało, że dwaj sprawcy zaatakowali nastolatka, uderzając go ręką w twarz oraz grożąc pobiciem. W ten sposób mężczyźni doprowadzili 17-latka do stanu bezbronności, a następnie zabrali mu koszulkę z barwami klubu piłkarskiego, którego jest fanem. Nastolatek na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń i nie musiał korzystać z pomocy medycznej.

Zatrzymanie podejrzanych przez policjantów ze Świdnicy

Działania funkcjonariuszy w tej sprawie rozpoczęły się natychmiast po otrzymaniu informacji o popełnionym przestępstwie. Policjanci prowadzili czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania osób, które mogły mieć związek z tym czynem. Praca mundurowych szybko przyniosła efekty w postaci wytypowania dwóch mieszkańców powiatu świdnickiego. Podejrzewany 20-latek oraz 19-latek zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy krótko po zdarzeniu.

Zarzuty prokuratorskie za rozbój na kibicu

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów rozboju. Mężczyźni usłyszeli je po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy. Zgodnie z zapisami Kodeksu karnego przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do nawet 15 lat. Ostateczne decyzje dotyczące dalszego losu obu młodych mężczyzn podejmie teraz sąd.

Zdecydowana reakcja policji na zachowania pseudokibiców

Policjanci stanowczo podkreślają, że nie ma przyzwolenia na przemoc i agresywne zachowania ze strony pseudokibiców. Wszelkie naruszenia prawa, próby zastraszania, wymuszeń lub odbierania innym symboli klubowych przy użyciu siły zawsze spotkają się ze zdecydowaną reakcją mundurowych. Osoby decydujące się na takie czyny muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Funkcjonariusze deklarują kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Źródło: Policja.pl