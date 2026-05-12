Eurowizja 2026 - kolejność występów w półfinale. Kiedy wystąpi Polska? Numer Alicji Szemplińskiej [DATA, GODZINA]

Eurowizja 2026 - znamy numer startowy Polski

Eurowizja 2026 zbliża się wielkimi krokami, a organizatorzy ujawniają kolejne szczegóły dotyczące tegorocznych koncertów. Europejska Unia Nadawców opublikowała kolejność występów w obu półfinałach. To moment, na który co roku z niecierpliwością czekają fani konkursu. Nie bez powodu: statystyki od lat sugerują, że miejsce startowe może realnie wpłynąć na liczbę zdobytych głosów, a w konsekwencji na awans do finału. Szczególnie złą opinię ma druga pozycja startowa, często określana mianem śmiertelnej, ponieważ kraje występujące jako drugie nierzadko żegnają się z konkursem już na etapie półfinału. W ubiegłym roku tę niekorzystną tendencję przełamała jednak Justyna Steczkowska. Z kolei wielu obserwatorów podkreśla, że późniejszy występ daje przewagę. Utwór łatwiej zapada wtedy w pamięć widzom tuż przed rozpoczęciem głosowania. Znaczenie ma również sąsiedztwo w kolejności występów. Słabsze propozycje często tracą, gdy pojawiają się między wyjątkowo mocnymi kandydatami. Od pewnego czasu zwraca się też uwagę, że niekorzystne może być występowanie bezpośrednio po Izraelu, którego prezentacje regularnie wywołują skrajne emocje i długie komentowanie. Jaki numer startowy przypadł w tym roku reprezentantce Polski? Alicja Szemplińska zaprezentuje się z numerem 14. Pełną kolejność występów prezentujemy poniżej.

Eurowizja 2026 - półfinał 1. Kolejność startowa

01 Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"

02 Szwecja: Felicia - "My System"

03 Chorwacja: Lelek - "Andromeda"

04 Grecja: Akylas - "Ferto"

05 Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"

06 Gruzja: Bzikebi - "On Replay"

Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"*

07 Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

08 Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"

09 Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"

10 Izrael: Noam Bettan - "Michelle"

Niemcy: Sarah Engels - "Fire"*

11 Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"

12 Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"

13 San Marino: Senhit - "Superstar"

14 Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"

15 Serbia: Lavina - "Kraj mene"

* kraj automatycznie zakwalifikowany do finału, który w półfinale występuje gościnnie

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - półfinał 2. Kolejność startowa

01 Bułgaria: Dara - "Bangaranga"

02 Azerbejdżan: Jiva - "Just Go"

03 Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

04 Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"

05 Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"

Francja: Monroe - "Regarde !"*

06 Armenia: Simón - "Paloma Rumba"

07 Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice"

08 Cypr: Antigoni - "Jalla"

Austria: Cosmó - "Tanzschein"*

09 Łotwa: Atvara - "Ēnā"

10 Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"

11 Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"

12 Ukraina: Leléka - "Ridnym"

Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"*

13 Albania: Alis - "Nân"

14 Malta: Aidan - "Bella"

15 Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

* kraj automatycznie zakwalifikowany do finału, który w półfinale występuje gościnnie

Eurowizja 2026 - kiedy występ Polski? Data, godzina

Polska bierze udział w pierwszym półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Oznacza to, że występ Alicji Szemplińskiej zobaczymy we wtorek, 12 maja 2026. Z racji tego, że jej numer startowy to 14, jej show zacznie się około godziny 22:20. Jeśli awansuje do finału, to wystąpi w nim w sobotę, 16 maja 2026. Transmisja koncertów w TVP1, TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.