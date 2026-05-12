Wystarczy 20 kropel i ściereczka, a muszki owocówki znikną z domu. Ten sposób na owady działa błyskawicznie

Katarzyna Kustra
2026-05-12 15:37

Muszki owocówki mogą skutecznie uprzykrzyć życie. Chętnie obsiadają pożywienie, owoce i blaty w kuchni. Wiele osób poszukuje metody na szybkie usunięcie ich ze swojego otoczenia. Niezwykle pomocny może okazać się domowy oprysk na muszki. Dodaj około 2- kropel olejku do butelki z wodą i przemyj szafki w kuchni, a owady znikną.

Sposób na muszki owocówki

Jak skutecznie wyeliminować owocówki ze swojego domu?

Muszki owocówki to powszechny problem, szczególnie latem, gdy owoce i warzywa często leżą na wierzchu w kuchni. Wystarczy chwila nieuwagi – otwarty słoik, niedomknięty kosz, czy nieumyta szklanka – by natrętne insekty zagościły w naszym domu. Ich obecność jest nie tylko irytująca, ale również niesie pewne ryzyko. Owady te mogą przenosić drobnoustroje i zarazki, z uwagi na to, że chętnie żerują także w pojemnikach na odpadki. Aby skutecznie rozprawić się z owocówkami i uniknąć ich powrotów, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Przede wszystkim należy:

  • często czyścić pojemnik na odpady;
  • zawsze używać przykrywki do śmietnika;
  • regularnie wymieniać gąbkę do naczyń;
  • szybko pozbywać się przejrzałych lub uszkodzonych owoców i warzyw;
  • na bieżąco wynosić puste opakowania po sokach;
  • przechowywać świeże produkty pod przykryciem.

Wskazane jest również przelanie odpływów wrzątkiem, co pozwala zniszczyć ewentualne larwy. Dopełnieniem tych działań powinno być zastosowanie domowych środków odstraszających w newralgicznych punktach kuchni.

Rozpyl 20 kropli na kuchenne meble. Prosty płyn odstraszający muszki

Skuteczną metodą zniechęcenia muszek do przebywania w naszej kuchni jest umycie miejsc przechowywania żywności specjalną miksturą. Owady te bardzo nie lubią aromatu mięty oraz octu, dlatego to połączenie sprawdza się idealnie. Aby przygotować domowy spray, wystarczy połączyć pół litra wody, jedną szklankę octu oraz około dwudziestu kropli olejku eterycznego z mięty. Następnie spryskaj tym płynem powierzchnie robocze i szafki, a po wszystkim przetrzyj je do sucha. Zastosowanie tej prostej metody sprawi, że muszki na dobre opuszczą twoją kuchnię.

Inne sposoby na owady. Co jeszcze odstrasza muszki?

Ponieważ muszki omijają z daleka zapach mięty, dobrym pomysłem jest postawienie świeżej rośliny w doniczce w pobliżu blatu. Istnieje jednak jeszcze jeden, bardzo nietypowy sposób, by szybko pozbyć się chmary owadów – użycie suszarki do włosów. Skierowanie gorącego strumienia powietrza wprost na latające owady zlikwiduje je w mgnieniu oka.

