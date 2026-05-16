Eurowizja 2026 - kolejność występów w finale 16.05. O której Alicja Szemplińska?

Eurowizja 2026 - FINAŁ. Kolejność startowa 16.05.2026
Przed nami finał Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska wystąpi na wiedeńskiej scenie z numerem 18. Artystka zaprezentuje się tuż po reprezentantach Finlandii, a przed reprezentantem sąsiedniej Litwy. W finale zobaczymy dokładnie 25 występów. Oto oficjalna kolejność występów w finale Eurowizji 2026:
- Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Albania: Alis - "Nân"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Ukraina: Leléka - "Ridnym"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
- Francja: Monroe - "Regarde !"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Austria: Cosmó - "Tanzschein"
Eurowizja 2026 - FINAŁ. O której godzinie Polska?
Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji 2026 już w sobotę, 16 maja. Reprezentantka Polski jako 18 w kolejności. To oznacza, że jej show na scenie zacznie się około godziny 22:40. Warto jednak włączyć telewizor kilka minut wcześniej, a najlepiej zobaczyć cały finał, żeby poznać konkurencję Polki. Koncert zacznie się o 21:00. Transmisja koncertów w TVP1, TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.