Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy. Zobacz kulisy zwycięstwa

Iga Świątek deklasuje rywalkę w dwóch setach

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu reprezentantka Polski pokonała Czeszkę Karolinę Pliskovą 6:1, 6:3. Spotkanie na trawiastych kortach w Londynie trwało zaledwie 69 minut. W przeciwieństwie do trzysetowego meczu otwarcia z Amerykanką Taylor Townsend, tym razem sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa utrzymała stabilną dyspozycję.

Pierwszy set całkowicie przebiegał pod dyktando polskiej faworytki, która zamknęła partię w zaledwie 25 minut. W początkowych czterech gemach zdominowana rywalka ugrała zaledwie jeden punkt. Choć podopieczna Francisco Roiga oddała jedno przełamanie w piątym gemie, szybko wróciła na właściwe tory. Skuteczność pierwszego podania Polki wyniosła świetne 77 procent w skali całego pojedynku.

Kiedy Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie?

Początek drugiej odsłony przyniósł zdecydowanie więcej zaciętej i wyrównanej walki na korcie. Aż cztery z pierwszych pięciu rozegranych gemów kończyły się grą na przewagi. Pliskova, finalistka tego turnieju z 2021 roku, objęła w pewnym momencie prowadzenie 2:0. Rozpędzona obrończyni tytułu szybko odrobiła jednak straty i ostatecznie zamknęła drugiego seta wynikiem 6:3.

W sobotę rywalką polskiej tenisistki w walce o awans będzie reprezentantka Filipin Alexandra Eala. Zawodniczka rozstawiona z numerem 29 pokonała Australijkę Mayę Joint 3:6, 6:2, 6:0 w swoim meczu drugiej rundy. Dotychczasowy bilans starć między Polką a Filipinką wynosi remis 1-1. Zawodniczki po raz pierwszy zmierzą się w bezpośrednim starciu na nawierzchni trawiastej.