Dni Czeladzi 2026 z ESKA Music Tour. Muzyczne legendy, industrialne zabytki i rodzinne atrakcje

Czeladź od lat udowadnia, że potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością. Najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego ponownie przygotowało program, który ma szansę przyciągnąć zarówno mieszkańców regionu, jak i gości z dalszych części kraju. W weekend 13–14 czerwca sercem wydarzeń stanie się Park Grabek – jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w mieście.

To właśnie tutaj powstanie główna scena Dni Czeladzi 2026. Odwiedzający będą mogli nie tylko uczestniczyć w koncertach i występach artystycznych, ale także odpocząć w otoczeniu zieleni. Rodziny z dziećmi z pewnością zwrócą uwagę na charakterystyczny owadzi plac zabaw, który od czasu otwarcia stał się jedną z największych atrakcji parku.

Beata i BAJM oraz Piersi na scenie ESKA Music Tour

Największe emocje tradycyjnie wzbudza program koncertowy. Organizatorzy postawili w tym roku na artystów, których twórczość zna kilka pokoleń Polaków.

Przed publicznością wystąpi Beata i BAJM – jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Publiczność usłyszy przeboje, które od dekad nie schodzą z radiowych playlist, między innymi „Białą armię”, „Ta samą chwilę” czy „Szklankę wody”.

Nie zabraknie również rockowej energii za sprawą zespołu Piersi. Grupa od lat słynie z żywiołowych koncertów i charakterystycznego poczucia humoru. Hity takie jak „Bałkanica” czy „My już są Amerykany” regularnie rozgrzewają publiczność podczas największych plenerowych wydarzeń w Polsce.

i Autor: ESKA/Czeladź / Materiały prasowe

Muzyka, kabaret i lokalne talenty

Program Dni Czeladzi nie ogranicza się wyłącznie do koncertów. Na scenie pojawi się także znany satyryk Jerzy Kryszak, a o porcję dobrego humoru zadba Kabaret Jurki.

Wśród wykonawców znalazły się również Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans oraz KoNoPiAnS. Ważnym elementem wydarzenia będą także występy młodych artystów prezentujących się pod szyldem Czeladzkich Talentów.

Dzięki tak różnorodnemu programowi każdy uczestnik powinien znaleźć coś dla siebie – od fanów rocka i muzyki rozrywkowej po miłośników kabaretu.

Industrialne dziedzictwo odzyskało dawny blask

Czerwcowy weekend może być również okazją do poznania mniej oczywistego oblicza miasta. Czeladź od kilku lat konsekwentnie odnawia swoje najcenniejsze obiekty związane z przemysłową historią regionu.

Jednym z nich jest Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu, mieszczące się w dawnej Cechowni kopalni „Saturn”. Zabytkowy budynek z 1911 roku przeszedł gruntowną rewitalizację, a dziś można oglądać w nim nowoczesną wystawę stałą „Górnicza Tożsamość Zagłębia”, prezentującą historię regionu za pomocą multimediów i unikatowych eksponatów.

Na uwagę zasługuje także odrestaurowany budynek dawnej straży ogniowej na Saturnie. Obiekt został ponownie udostępniony zwiedzającym w maju tego roku. Przed jego wejściem można zobaczyć zabytkowy wóz strażacki marki Ford, przypominający o ponad stuletnich tradycjach lokalnego pożarnictwa.

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Weekend dla całej rodziny

Dni Czeladzi 2026 pokazują, że święto miasta może być czymś więcej niż tylko serią koncertów. To wydarzenie, które łączy muzykę, historię, kulturę i rekreację. W programie znalazły się atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dla osób zainteresowanych dziedzictwem przemysłowym regionu.

Wszystko to sprawia, że czerwcowy weekend w Czeladzi zapowiada się wyjątkowo intensywnie. A ponieważ wstęp na wydarzenie jest wolny, pozostaje jedynie zarezerwować sobie czas i ruszyć do Parku Grabek na wspólne świętowanie.

Tekst sponsorowany