Nie żyje gwiazdor znany z KSW i FAME MMA. Jay Silva zmarł tuż po 45. urodzinach

Nie żyje Jay Silva, który 25 maja świętował 45. urodziny.

Tragiczne doniesienia o odejściu amerykańskiego wojownika zostały potwierdzone przez federację FAME MMA.

W czasie swojej długiej kariery Amerykanin walczył przed polską publicznością także w KSW i CLOUT MMA, a wcześniej rywalizował również w prestiżowej organizacji UFC.

Nie żyje Jay Silva. Wstrząsające wieści o gwieździe KSW, FAME MMA i UFC

W mediach społecznościowych pierwszą wzmiankę o tragicznej śmierci zawodnika opublikował Michał "Boxdel" Baron. Jeden ze współwłaścicieli organizacji FAME zwrócił się bezpośrednio do zmarłego, dziękując mu za wspaniałe chwile spędzone podczas programów promujących walki, zacięte pojedynki w oktagonie i rozmowy w kuluarach. Zaznaczył, że wszystkim będzie go bardzo brakować.

Niedługo później do wpisu odniósł się dziennikarz i komentator sportów walki, Maciej Turski. Przyznał, że już dzień wcześniej dotarły do niego szczątkowe informacje o śmierci Jaya Silvy, które pojawiły się na angolskich portalach, jednak trudno było mu w to uwierzyć. Zwrócił uwagę na szokujący wymiar tej wiadomości i podkreślił, że na odejście było zdecydowanie za wcześnie. Po tych doniesieniach ostateczne potwierdzenie wydała organizacja FAME MMA.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci zawodnika FAME Jaya Silvy. Jay swoimi występami wnosił wielki uśmiech, pozytywne emocje i profesjonalizm prawdziwego sportowca. Na zawsze pozostanie częścią historii naszej federacji! Bliskim, rodzinie oraz przyjaciołom Jaya składamy najszczersze kondolencje. Spoczywaj w pokoju! - przekazała organizacja, w której Silva stoczył swoją ostatnią walkę w styczniu tego roku.

Podczas gali FAME 29 w ramach turnieju w formule K-1 już w pierwszym starciu musiał uznać wyższość Tomasza Sarary. Polska publiczność miała okazję poznać go grubo ponad dekadę wcześniej. W 2012 roku Silva zapoczątkował niezapomnianą trylogię pojedynków z Michałem Materlą na galach KSW. Podczas występów dla polskiej organizacji MMA mierzył się również z Piotrem Strusem, Azizem Karaoglu oraz Mariuszem Pudzianowskim. W 2023 roku postanowił wznowić starty w naszym kraju, początkowo wiążąc się z CLOUT MMA, by ostatecznie dołączyć do FAME. Wcześniej, zanim trafił do KSW, toczył walki w renomowanych organizacjach takich jak UFC czy Bellator. Karierę w profesjonalnym MMA zakończył z rekordem 12-13-1.

Obecnie brakuje szczegółowych informacji na temat przyczyn śmierci amerykańskiego zawodnika. Jak zauważył Maciej Turski, pierwsze doniesienia napływają z portali w Angoli, czyli kraju, w którym urodził się wojownik posługujący się pseudonimem "Da Spyda Killa". Silva, choć urodzony w Afryce, reprezentował barwy Brazylii i Stanów Zjednoczonych.

Wczoraj otrzymałem informację. Pojawiały się jakieś zdawkowe wieści na angolskich portalach, ale nie dowierzałem...Jay Silva nie żyje. Szokująca wiadomość. Zdecydowanie za wcześnie. https://t.co/BD7CVGZmp0— Maciej Turski (@m_turski) June 1, 2026