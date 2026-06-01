Škoda wjeżdża do peletonu L’Étape Poland. Tour de France znów zawita pod Tatry

W połowie czerwca Zakopane ponownie zamieni się w stolicę amatorskiego kolarstwa. Druga edycja L’Étape Poland by Tour de France presented by Plusssz odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2026 roku, przyciągając pod Tatry zarówno ambitnych amatorów, jak i miłośników dwóch kółek, którzy chcą poczuć atmosferę znaną z zawodowego peletonu.

Na uczestników czekają cztery dystanse – THE RACE liczący 107 kilometrów, THE RIDE o długości 51 kilometrów, a także dwie krótkie trasy: 2 kilometry i 1,6 kilometrów. Wszystkie trasy poprowadzą przez charakterystyczne dla Podhala pofałdowane drogi, a ich zwieńczeniem będzie wymagający podjazd pod Gubałówkę.

To właśnie połączenie sportowej rywalizacji, górskich krajobrazów i oprawy inspirowanej Tour de France sprawia, że wydarzenie wyróżnia się na tle innych imprez kolarskich organizowanych w Polsce.

Škoda wzmacnia obecność w świecie kolarstwa

Zaangażowanie marki Škoda w L’Étape Poland nie jest przypadkiem. Producent od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Tour de France, a kolarstwo od lat stanowi ważny element jego wizerunku.

Partnerstwo obejmuje nie tylko polską odsłonę wydarzenia. Współpraca została rozszerzona również na wyścigi z serii L’Étape organizowane na Słowacji oraz w Dubaju, dzięki czemu marka buduje spójną obecność w międzynarodowym kalendarzu imprez sygnowanych logo Tour de France.

Jak podkreśla Arkadiusz Gwizdek, dyrektor marketingu marki Škoda w Polsce:

"Kolarstwo od lat stanowi ważną część historii naszej marki, dlatego naturalnym krokiem jest zaangażowanie się w rozwój tak prestiżowego wydarzenia kolarskiego w Polsce. Chcemy wspierać uczestników i ich rodziny, wspólnie tworzyć niezapomniane emocje sportowe dla tysięcy miłośników kolarstwa".

Zdaniem organizatorów współpraca z marką Škoda to kolejny krok w rozwoju polskiej edycji L’Étape.

"Mam ogromną satysfakcję, że marka Škoda dołącza do naszego projektu. Dzięki silnej więzi z kolarstwem, wspólnie zaoferujemy uczestnikom jeszcze więcej emocji i doświadczeń znanych z największych światowych wyścigów. Naszym celem od początku było stworzenie wydarzenia na najwyższym światowym poziomie. Współpraca z takim Partnerem pokazuje, że rozwijamy się w bardzo dobrym kierunku, a przyszłość wyścigu zapowiada się niezwykle obiecująco" – mówi Maciej Pawłowski, Dyrektor wyścigu L’Etape Poland.

Miasteczko wyścigowe pełne sportowych emocji

Sercem wydarzenia będzie L’Étape Village. Miasteczko wyścigowe o powierzchni około 5000 m² stanie się miejscem spotkań zawodników, kibiców i partnerów wydarzenia.

To właśnie tutaj uczestnicy odbiorą pakiety startowe, przygotują się do rywalizacji i skorzystają z oferty partnerów technicznych. Organizatorzy szacują, że przez dwa dni przez strefę może przewinąć się nawet 10 tysięcy osób!

Atmosferę wielkiego święta kolarstwa budować będą również klasyfikacje inspirowane Tour de France. Na najlepszych zawodników czekać będą charakterystyczne koszulki – żółta, zielona, biała oraz koszulka w grochy, od lat będące symbolami największego wyścigu świata.

W Zakopanem nie zabraknie także strefy aktywności Škody. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszymi modelami elektrycznymi marki i uczestniczyć w licznych atrakcjach dla całych rodzin, a także w konkursach z nagrodami.

Gwiazdy sportu na starcie

Zakopiańska edycja przyciągnie również znane nazwiska. Na trasie mają pojawić się między innymi Maja Włoszczowska, Zdeněk Štybar, Tomasz Marczyński, Anna Lafourte oraz Marek Hamšík, były kapitan reprezentacji Słowacji i legenda SSC Napoli, który po zakończeniu kariery piłkarskiej związał się z kolarstwem.

Obecność sportowców znanych z międzynarodowych aren dodatkowo podnosi rangę wydarzenia i sprawia, że amatorzy mogą przez chwilę poczuć się częścią zawodowego świata.

Zakopane znów stanie się kolarską stolicą Polski

L’Étape Poland by Tour de France presented by Plusssz coraz mocniej zaznacza swoją pozycję w kalendarzu krajowych imprez sportowych. Po udanym debiucie wydarzenie wraca do Zakopanego z jeszcze większym rozmachem, bogatszym programem i wsparciem partnerów kojarzonych z największymi wyścigami świata.

Dla uczestników będzie to szansa na sportowe wyzwanie w wyjątkowej scenerii. Dla kibiców – okazja, by zobaczyć z bliska atmosferę Tour de France bez konieczności wyjazdu do Francji. A dla marki Škoda kolejny dowód na to, że jej związek z kolarstwem pozostaje równie silny jak przed laty. W połowie czerwca wszystkie drogi rowerowego świata znów będą prowadzić pod Tatry.

Tekst sponsorowany