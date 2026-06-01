Wielka wymiana praw jazdy dotknie 15 mln Polaków. Poseł pyta o chaos i ukryte problemy

Obowiązkowa wymiana dokumentów dotyczy wszystkich praw jazdy wydanych przed 19 stycznia 2013 roku.

Poseł ostrzega przed paraliżem wydziałów komunikacji i pyta o to, jak rząd zamierza uniknąć gigantycznych kolejek.

Kierowcy mogą nie wiedzieć, że wymiana samego blankietu nie oznacza utraty uprawnień ani konieczności ponownych badań.

Miliony kierowców przed obowiązkiem. Co dokładnie mówią przepisy?

Podstawą prawną masowej wymiany praw jazdy jest ustawa o kierujących pojazdami, która zakłada, że dokumenty wydane do 18 stycznia 2013 r. muszą zostać wymienione w okresie od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r. Jak wskazuje w swojej interpelacji poseł Jarosław Krajewski, operacja ta może objąć nawet 15 milionów dokumentów, w tym te, które potocznie określa się jako „bezterminowe”.

Problem ma charakter systemowy i dotyczy nie tylko obywateli, ale też urzędów, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i organów kontroli. Poseł zwraca również uwagę na koszty – obecnie opłata za wymianę wynosi 100,50 zł, jednak pojawiają się zapowiedzi jej podwyższenia do 115,50 zł.

Ryzyko paraliżu urzędów i chaosu informacyjnego

Zdaniem posła Krajewskiego tak duża skala wymiany może spowodować okresowe przeciążenie wydziałów komunikacji, co przełoży się na opóźnienia w obsłudze i ogromne kolejki. Dlatego w interpelacji dopytuje on, czy ministerstwo planuje działania, które mają temu zapobiec, oraz czy przewiduje dodatkowe wsparcie organizacyjne lub finansowe dla samorządów.

Drugim poważnym ryzykiem, na które zwraca uwagę poseł, jest chaos informacyjny. Posiadacze bezterminowych praw jazdy mogą błędnie sądzić, że wymiana dokumentu oznacza utratę uprawnień lub konieczność ponownego przejścia badań lekarskich. W związku z tym Jarosław Krajewski pyta, czy resort planuje ogólnopolską kampanię informacyjną, która jasno wyjaśni kierowcom wszystkie zasady.

Kiedy poznamy harmonogram i co z kontrolami na drogach?

Kluczową kwestią pozostaje brak szczegółowego harmonogramu wymiany. Przepisy zakładają, że terminy zostaną określone w rozporządzeniu, jednak prace nad nim wciąż trwają. Poseł dopytuje, na jakim są etapie, kiedy projekt zostanie opublikowany i jakie kryteria (np. rok wydania dokumentu) zostaną przyjęte przy ustalaniu terminów dla poszczególnych grup kierowców.

W interpelacji poruszono także ważny wątek kontroli drogowych. Poseł pyta, czy ministerstwo planuje wydać jednolite wytyczne dla Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Chodzi o to, by funkcjonariusze wiedzieli, jak traktować kierowców, którzy nie wymienią dokumentu w terminie, i jasno rozróżniali nieważność samego blankietu od braku uprawnień do kierowania pojazdem.

Poseł Jarosław Krajewski w swojej interpelacji domaga się od resortu infrastruktury oraz resortu kultury szczegółowych informacji na temat stanu przygotowań do operacji, która dotknie milionów obywateli. Odpowiedzi na postawione pytania mają wyjaśnić, czy rząd ma plan, aby proces wymiany dokumentów przebiegł sprawnie i bez zbędnego obciążania kierowców oraz urzędów.