Bestsellery Empiku 2025 - line-up. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Jessie Ware, Pezet i inni

Bestsellery Empiku to nie tylko podsumowanie minionego roku w kulturze i uhonorowanie najpopularniejszych twórców, ale również wyjątkowy muzyczny spektakl. Tegoroczna gala będzie sceną premierowych występów polskich gwiazd oraz zagranicznych gości. 24 lutego po raz pierwszy w telewizji zobaczymy duet, który szczególnie ekscytował publiczność w 2025 roku: Dawida Podsiadło i Kaśkę Sochacką (nominowanych w kategorii Pop&rock). Wystąpią również: Mrozu, Zalia, Piotr Rogucki, bracia Kacperczyk, Kukon, IGO, Daria ze Śląska, a także (również po raz pierwszy na żywo w telewizji) Pezet, który ma szansę na statuetkę w kategorii Rap&hip-hop.

Na scenie Bestsellerów Empiku 2025 pojawi się Jessie Ware – jedna z najbardziej cenionych brytyjskich artystek współczesnego popu i soulu, słynąca z wyrafinowanych, emocjonalnych koncertów i utworów dopracowanych w najmniejszym detalu. Zaproszenie Empiku przyjął ponadto JJ – zwycięzca ostatniego Konkursu Piosenki Eurowizji. To rzadka okazja, by jednego z najgłośniejszych dziś artystów w Europie zobaczyć na tej samej scenie z czołówką polskich wykonawców.

Nad oprawą muzyczną gali czuwa Kuba Galiński, uznany producent i multiinstrumentalista.

Chciałem przenieść widzów i publiczność z dużej, eleganckiej sali do przestrzeni klubowej, w której może wydarzyć się wszystko – taneczna impreza albo jazzowy czy alternatywny koncert. W tym roku mamy na scenie Bestsellerów Empiku naprawdę wielkie nazwiska i to samo w sobie było ogromną inspiracją. Tworząc wspólnie aranżacje, słuchaliśmy bardzo dużo muzyki, podrzucaliśmy sobie różne pomysły i rozwiązania. Mam nadzieję, że finalnie udało się stworzyć naprawdę ciekawe połączenia. Chciałbym, żeby publiczność podczas gali doświadczyła pełnej palety muzycznych kolorów – komentuje Kuba Galiński.

Bestsellery Empiku 2025 – gdzie oglądać?

Gala Bestsellerów Empiku 2025 odbędzie się 24 lutego. Transmisja w TVN rozpocznie się o godz. 20.15 i równolegle startuje streaming na Facebooku i YouTube Empiku z dodatkowymi występami muzycznymi. Online zaprezentują się artyści nominowani do muzycznych Odkryć Empiku 2025: Livka, maks.tachasiuk, Metro, Vincento i Sara Girgis. Galę poprowadzi Marcin Prokop. Podobnie jak w poprzednich latach, cała transmisja online wraz z występami muzycznymi będzie tłumaczona symultanicznie na język migowy.

Za produkcję gali odpowiada Papaya Plus – nowa spółka Papaya Films wyspecjalizowana w wydarzeniach na żywo.

Oficjalna strona wydarzenia: Empik.com/BestselleryEmpiku