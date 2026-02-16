Bestsellery Empiku 2025. Fani zdecydują, kto zostanie Pisarzem i Artystą Muzycznym 2025 Roku

Bestsellery Empiku od lat pokazują, co naprawdę interesuje odbiorców – m.in. które książki wciągają najmocniej i jaka muzyka króluje w słuchawkach i głośnikach. Nominacje do tegorocznej edycji ogłoszono pod koniec stycznia, a zwycięzców w kategoriach: Książka, Muzyka, Film i Audio poznamy 24 lutego podczas uroczystej gali. Jednocześnie fani mogą dodatkowo wyróżnić i docenić swoich ulubionych twórców w głosowaniu na Pisarza Roku i Artystę Muzycznego Roku. Szanse na statuetki mają polscy autorzy i wykonawcy, którzy w 2025 r. sprzedali najwięcej książek i płyt w Empiku – zarówno premierowych, jak i wydanych we wcześniejszych latach.

O tytuł Pisarza Roku rywalizują twórcy bestsellerowych kryminałów: Sławek Gortych, Remigiusz Mróz i Małgorzata Oliwia Sobczak, autorka poczytnych serii Young Adult Aleksandra Negrońska oraz doktorka psychologii i terapeutka Ewa Woydyłło, która w swoich książkach dzieli się z czytelnikami cennymi życiowymi radami. To nazwiska, które w 2025 roku regularnie pojawiały się na listach bestsellerów – autorzy, do których wraca się kilka razy w roku i poleca znajomym.

W kategorii Artysta Muzyczny Roku nominowani zostali: Dawid Podsiadło, sanah, Kaśka Sochacka, PRO8L3M i Lady Pank. To artyści, którzy od lat gromadzą wokół siebie niezwykle oddane społeczności fanów.

Jak głosować na Pisarza i Artystę Muzycznego Roku?

Aby wziąć udział w głosowaniu, wystarczy otworzyć aplikację Empik i wskazać swoich faworytów. Głosowanie trwa od 16 do 24 lutego do godz. 21:15. Każdy użytkownik może oddać po jednym głosie w każdej kategorii. Osoby, które dodatkowo uzasadnią swój wybór, wezmą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Pisarza i Artystę Muzycznego Roku poznamy podczas gali Bestsellerów Empiku 2025. Transmisja w TVN oraz na Youtube i Facebooku Empiku startuje o godz.20.15.

