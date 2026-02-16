Pietuszewski pisze historię w FC Porto. Został najmłodszym obcokrajowcem!

Pietuszewski stał się najmłodszym obcokrajowcem w FC Porto

Oskar Pietuszewski, młody piłkarz pochodzący z Białegostoku, zadebiutował w wyjściowym składzie FC Porto, stając się najmłodszym zagranicznym zawodnikiem w historii klubu. W wieku zaledwie 17 lat i ośmiu miesięcy, Pietuszewski zagrał w meczu przeciwko Nacionalowi w Funchal. Dzięki temu wyczynowi, Polak przeszedł do historii portugalskiego klubu.

Reakcje mediów na występ Pietuszewskiego

Chociaż Jan Bednarek został jednogłośnie uznany przez portugalskie media za najlepszego zawodnika meczu, to Pietuszewski przyciągnął uwagę dziennikarzy. Reporterzy z Sport TV i portalu Sapo zauważyli, że młody Polak szybko zdobył miejsce w zespole z północnej Portugalii. Warto dodać, że w tym samym czasie pauzował z powodu kontuzji inny Polak grający w FC Porto, obrońca Jakub Kiwior.

Lizbońska stacja telewizyjna podkreśliła, że jeszcze niedawno nazwisko Pietuszewskiego było mało znane w Portugalii. Sport TV przypomniało, że poprzednim rekordzistą jako najmłodszy obcokrajowiec w FC Porto był Brazylijczyk Anderson, który debiutował w wieku 17 lat i 11 miesięcy. Pietuszewski przeszedł do pierwszego składu drużyny trenera Francesco Fariolego, co jest ogromnym osiągnięciem.

Dziennik sportowy „A Bola” przyznał Pietuszewskiemu ocenę „pięć” w dziesięciostopniowej skali. Chociaż młody Polak rozpoczął mecz z Nacionalem odważnie, atakując bramkę rywali, to później miał trudności z precyzyjnymi dośrodkowaniami w pole karne. Jego debiutancki występ zakończył się w 59. minucie, kiedy został zastąpiony przez Hiszpana Borję Sainza.

Polacy w historii FC Porto

W przeszłości kilku polskich zawodników zapisało się na kartach historii FC Porto. Józef Młynarczyk, jako pierwszy zagraniczny bramkarz, zdobył z klubem Puchar Mistrzów w 1987 roku. Inni Polacy, tacy jak Grzegorz Mielcarski, Andrzej Woźniak, Przemysław Kaźmierczak i Paweł Kieszek, również reprezentowali barwy tego portugalskiego klubu w różnych okresach.

Aktualna sytuacja FC Porto w lidze

Po niedzielnym spotkaniu drużyna FC Porto, w której grają trzej Polacy, prowadzi w tabeli ekstraklasy z 59 punktami. Wyprzedzają oni Sporting o cztery punkty, a trzecia w tabeli Benfica Lizbona, choć niepokonana, ma na koncie aż siedem remisów i 52 punkty.

Źródło PAP.