Kiedy obchodzimy Dzień Kota w Polsce?

W Polsce Dzień Kota wypada 17 lutego i z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. W mediach społecznościowych pojawiają się wtedy zdjęcia pupili, a schroniska i fundacje organizują zbiórki oraz akcje adopcyjne.

To data, którą kojarzy większość polskich kociarzy, choć warto pamiętać, że na świecie święto ma kilka różnych odsłon.

Dlaczego Dzień Kota ma różne daty na świecie?

Nie ma jednej globalnej daty obchodów. W zależności od kraju można spotkać się z innymi terminami. W wielu miejscach święto wypada latem, a w Stanach Zjednoczonych obchodzi się je jesienią.

Pokazuje to, że Dzień Kota ma raczej charakter symboliczny i społeczny niż formalny. Najważniejsza jest idea: zwrócenie uwagi na rolę kotów w naszym życiu oraz na los zwierząt, które wciąż czekają na dom.

Dlaczego Dzień Kota wypada właśnie 17 lutego?

Wiele osób zastanawia się, skąd wzięła się akurat ta data. Najczęściej wskazuje się, że 17 lutego pochodzi z Włoch, gdzie w 1990 roku zorganizowano plebiscyt wśród czytelników jednego z magazynów poświęconych kotom. To właśnie wtedy wybrano dzień, który miał symbolicznie podkreślać niezależny, tajemniczy charakter tych zwierząt. Z czasem ta data przyjęła się również w innych krajach, w tym w Polsce.

Historia Dnia Kota wiąże się także z działalnością organizacji prozwierzęcych. Pomysł pojawił się po to, by podkreślić, że koty są nie tylko popularnymi pupilami, ale też zwierzętami, które często padają ofiarą bezdomności.

W wielu krajach inicjatywa miała również przypominać o konieczności sterylizacji, odpowiedzialnej adopcji i wsparcia schronisk. W Polsce święto zaczęło zyskiwać popularność w latach 2000., kiedy fundacje zaczęły organizować specjalne akcje adopcyjne właśnie w połowie lutego. Dzień Kota jest więc nie tylko sympatyczną okazją do publikowania zdjęć pupila, ale też momentem refleksji nad tym, jak wiele zwierząt wciąż potrzebuje pomocy.

