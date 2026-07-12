Bad Bunny - Warszawa 2026. O której godzinie koncert? Jaki support? Harmonogram

Bad Bunny po raz pierwszy w Polsce

Portorykańska supergwiazda Bad Bunny zawita do polskiej stolicy. We wtorek, 14 lipca 2026 roku zagra koncert na PGE Narodowym. Wystąpi u nas w ramach trasy Debí Tirar Más Fotos World Tour. Sympatycy piosenkarza czekają na niezwykłe widowisko podczas warszawskiego show. Usłyszą m.in. takie hity jak "DTMF", "NuevaYol", "Me Porto Bonito", "Monaco", "Titi Me Preguntó", "Yo Perreo Sola" czy "Eoo". Wiele osób posiadających wejściówki szuka informacji dotyczących dokładnego momentu wejścia na stadion, supportu i startu muzycznego show. Jak ma wyglądać harmonogram.

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Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy

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Bad Bunny w Warszawie. Otwarcie bramek, godzina koncertu

Posiadacze biletu na koncert Bad Bunny'ego na stadionie PGE Narodowym wiedzą już, kiedy będą mogli wejść na teren obiektu. Zgodznie z informacją opublikowaną przez Ticketmaster, bramki zostaną otwarte o godzinie 17:00. Wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony obiektu, ale można się spodziewać, że dwie godziny później - czyli o 19:00 - wystąpi support. Główna gwiazda wieczoru wejdzie na scenę około 20:00. Zakończenie widowiska powinno odbyć się w okolicach godziny 23:00. Tak wyglądał harmonogram na poprzednich koncertach w Europie.

Bad Bunny w Warszawie. Jaki będzie support?

Jak już napisaliśmy wcześniej, przed Bad Bunnym na PGE Narodowym wystąpi inny artysta. Gośćmi będą członkowie portorykańskiego zespołu Chuwi. W jego skład wchodzą Willy Aldarondo, Lorén Aldarondo, Wester J. Aldarondo i Adrián López. Zadebiutowali w 2019 roku i tworzą muzykę tropikalną. Ich wybór na support nie jest przypadkowy. Na albumie "Debí Tirar Más Fotos" Bad Bunny zamieścił piosenkę "Welita", nagraną właśnie z Chuwi.