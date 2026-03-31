Azjatycka Eurowizja jeszcze w tym roku! Kiedy i gdzie pierwszy konkurs?

Eurowizja Azja 2026 została potwierdzona. Wiele osób nie wierzyło, że ta idea kiedykolwiek zostanie zrealizowana. Pomysł narodził się ponad 10 lat temu. W 2014 rozpoczęły się rozmowy na temat stworzenia konkursu, a w 2017 roku Europejska Unia Nadawców po raz pierwszy wydała komunikat w tej sprawie. Wówczas poinformowano o stworzeniu marki Eurowizja Azja, a pierwsza edycja miała odbyć się w... Australii. Do wydarzenia nigdy jednak nie doszło, a fani Eurowizji byli pewni, że inicjatywa upadła. Teraz okazuje się, że pomysł cały czas był realizowany, a 70-lecie Konkursu Piosenki Eurowizji to idealna okazja do rozpoczęcia podobnego wydarzenia na sąsiednim kontynencie.

Gdy obchodzimy 70. rocznicę Konkursu Piosenki Eurowizji, rozpoczęcie tego nowego rozdziału właśnie z Azją wydaje się szczególnie znaczące — regionem bogatym w kulturę, kreatywność i talent. Chodzi o wspólne rozwijanie Eurowizji razem z Azją, tworzenie czegoś, co odzwierciedla głosy, tożsamości i ambicje tego regionu, pozostając jednocześnie wiernym temu, co od zawsze czyni ten konkurs wyjątkowym. Eurowizja Azja będzie kształtowana przez artystów, nadawców i publiczność, którzy uczynią ją własną, kontynuując naszą wspólną drogę pod hasłem: Zjednoczeni przez muzykę - mówi Martin Green, dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji.

Eurowizja Azja 2026 - kiedy?

Pierwsza Eurowizja Azja odbędzie się już jesienią tego roku. W porównaniu do oryginalnej Eurowizji nie zostaną zorganizowane półfinały. Zobaczymy tylko jeden koncert. Odbędzie się w sobotę, 14 listopada 2026.

Eurowizja Azja 2026 - gdzie?

Poznaliśmy już kraj, który zorganizuje pierwszą Eurowizję Azja. Wbrew tego, co lata temu mówiły plotki, nie będzie to Australia. Kraj ten nawet nie będzie brał udziału w wydarzeniu. Gospodarzem będzie Tajlandia. 14 listopada 2026 widowisko zagości w Bangkoku.

Eurowizja Azja 2026 - lista krajów

Potwierdzono 10 państw, które wezmą udział w Eurowizji Azja 2026. EBU informuje, że ta lista może się powiększyć. Reprezentanci zostaną wybrani przez lokalne telewizje w krajowych preselekcjach. O zwycięstwo zawalczą reprezentanci następujących krajów:

Bangladesz

Bhutan

Filipiny

Kambodża

Korea Południowa

Laos

Malezja

Nepal

Tajlandia (gospodarz)

(gospodarz) Wietnam