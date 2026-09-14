Azealia Banks w Warszawie! Autorka kultowego “212” wystąpi 29 listopada w Proximie!

Nowy Jork wpada do Warszawy. Artystka znana jest z charakterystycznego połączenia rapu, hip-house’u, UK garage’u i klubowej energii.

Jej nazwisko na stałe kojarzy się z utworem „212”, który w 2012 roku podbił europejskie parkiety i do dziś pozostaje jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych numerów. Wśród najważniejszych utworów Azealii Banks znajdują się również „Liquorice”, „Yung Rapunxel”, „Ice Princess”, „The Big Big Beat” oraz „Anna Wintour”.

Azealia Banks przebiła się w 2011 roku singlem „212”, który poprzedził jej debiutancką EP-kę „1991”, wydaną w maju 2012 roku. Jej debiutancki album „Broke with Expensive Taste” ukazał się w listopadzie 2014 roku, docierając do 30. miejsca zestawienia Billboard 200. Album przyniósł takie utwory jak „Yung Rapunxel”, „Heavy Metal and Reflective”, „Chasing Time” oraz „Ice Princess”.

Koncert w Proximie będzie okazją, by usłyszeć na żywo zarówno najbardziej znane utwory Azealii Banks, jak i materiał z kolejnych etapów jej kariery.

Azealia Banks | Proxima, Warszawa, 29 listopada 2026

Bilety: https://www.ebilet.pl/muzyka/hip-hop-rap/azealia-banks?partner=l2lsp

Organizator: Live2Listen - L2L

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