Wystawa, która pozwala poczuć naturę w centrum miasta

W inauguracji wzięli udział przedstawiciele Żywiec Zdrój, Lasów Państwowych, partnerów projektu oraz zaproszeni eksperci i goście. Spotkanie było okazją do pierwszego zaprezentowania wystawy w pełnej formie oraz do rozmowy o roli drzew w ochronie zasobów wodnych i funkcjonowaniu ekosystemów.

Jak działa las – krok po kroku

To nie jest klasyczna wystawa o naturze. Projekt powstał na styku nauki, technologii i sztuki, jako efekt poszukiwań nowych form opowiadania o przyrodzie. Jego twórcy sięgają po zaawansowane rozwiązania wizualne i interaktywne, aby pokazać to, co w środowisku naturalnym jest niewidoczne: przepływy, zależności i procesy, które na co dzień pozostają ukryte. Inspiracją dla wystawy stała się próba przełożenia złożonego języka natury na doświadczenie, które można poczuć i zrozumieć intuicyjnie. Zamiast opisywać – wystawa pozwala zobaczyć, wejść w środek i doświadczyć.

– Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, która pozwala nie tylko mówić o naturze, ale ją pokazać i w pewnym sensie „przeżyć”. To doświadczenie, które pomaga zrozumieć, jak ważną rolę drzewa odgrywają w obiegu wody i funkcjonowaniu całych ekosystemów – mówi Martyna Węgrzyn, Kierowniczka Działu Komunikacji Zewnętrznej, Rzeczniczka prasowa Żywiec Zdrój.

– Las odgrywa kluczową rolę w obiegu wody w przyrodzie, a zapewnienie jego trwałości to priorytetowe zadanie leśników. W obliczu zmian klimatycznych z jakimi się zmagamy zadanie to staje się dla nas wyzwaniem. To, jak odnawiamy las teraz, zdecyduje o jego odporności na zmiany klimatu. Leśnicy sadząc drzewa kształtują przyszłość polskich lasów – podkreśla Cezary Świstak, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Wystawa prowadzi przez kolejne etapy procesów zachodzących w przyrodzie. Najpierw skupia się na drzewach – nie jako pojedynczych elementach, lecz jako części większego systemu. Następnie uwaga przenosi się na wodę i jej obieg: od momentu powstawania opadów, przez ich drogę w środowisku, aż po procesy zatrzymywania i wykorzystywania przez rośliny. Kolejna przestrzeń odsłania rolę gleby, pokazując ją jako naturalny magazyn zasobów i fundament stabilności całego układu. Po drodze to, co zazwyczaj pozostaje niewidoczne, staje się dostępne. Można zajrzeć do wnętrza pnia i zobaczyć, jak woda przepływa w drzewie, przyjrzeć się temu, jak działa system korzeniowy pod ziemią, a także doświadczyć wzajemnych zależności między poszczególnymi elementami środowiska.

Przestrzeń reaguje, prowadzi i stopniowo odsłania kolejne warstwy tej opowieści, dzięki czemu odwiedzający nie tylko zdobywają wiedzę, ale naprawdę zaczynają rozumieć, jak działa natura.

Doświadczenie, które angażuje i tłumaczy

Na tej wystawie nie ma klasycznego przewodnika. Zamiast niego pojawia się Buk – drzewo, które prowadzi odwiedzających przez całą przestrzeń, reagując na ich obecność i sposób poruszania się.

To nie jest statyczna narracja. System oparty na sztucznej inteligencji analizuje to, co dzieje się wokół i na bieżąco dostosowuje sposób prowadzenia opowieści – podpowiada, kieruje uwagę, czasem zwalnia, a czasem przyspiesza rytm doświadczenia. Dzięki temu każdy przechodzi tę ścieżkę trochę inaczej. Pojawia się wrażenie realnej interakcji – jakby natura nie tylko była obserwowana, ale rzeczywiście odpowiadała.

– Wystawa to efekt wieloletnich działań programu „Po stronie natury”, realizowanego przez Żywiec Zdrój we współpracy z kluczowymi partnerami instytucjonalnymi i ekspertami. Jednym z nich są Lasy Państwowe, największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. W jego ramach posadzono już z leśnikami blisko 10 milionów drzew* oraz rozwijane są projekty wspierające retencję wody i bioróżnorodność. Integralnym elementem inicjatywy jest także badanie dotyczące wiedzy Polaków o roli drzew w obiegu wody – dodaje Martyna Węgrzyn, Kierowniczka Działu Komunikacji Zewnętrznej, Rzeczniczka prasowa Żywiec Zdrój.

Informacje dla odwiedzających

Wystawa „10 milionów drzew” jest dostępna bezpłatnie od 23 kwietnia do 17 maja 2026 r. w Melt Museum (Plac Powstańców Warszawy 2A, Warszawa).

Godziny otwarcia:

wtorek–piątek: 12:00–21:00

weekendy: 10:00–21:00

Wstęp możliwy jest po wcześniejszej rejestracji: www.meltmuseum.com/10mlndrzew

