Olivia Rodrigo w Polsce?! O zdjęciu na tle PGE Narodowego mówi cały świat!

To już pewne. Olivia Rodrigo powraca, a Polska ma swój udział w szaleństwie, jakie sięgnęło zenitu w gronie wszystkich wielbicieli tej utalentowanej i docenionej przez branżę 23-latki. Po ponad dwóch latach od wydania albumu "GUTS", z którego pochodzi wielki hit "Vampire", Olivia jest gotowa na rozpoczęcie swojej trzeciej w karierze ery. W rozmowie z magazynem "Nylon" wokalistka przyznała, że 2026 rok będzie dla niej wyjątkowo pracowity.

Nowa płyta Olivii Rodrigo 2026

Pierwsze plotki o nowym albumie Rodrigo pojawiły się zaledwie kilka dni temu, bo 13 marca. Fani piosenkarki zwrócili uwagę na fioletową ścianę z gigantycznym logo "OR" w Los Angeles, która po kilku dniach zmieniła kolor, na symbol jej rebrandingu. Do tej pory wokalistka była kojarzona właśnie z fioletem, a wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku w jej twórczości królować będzie... róż. Strona internetowa 23-latki także przybrała nowe, najpierw lawendowe barwy i doczekała zaktualizowanego logo. To nie wszystko. Teraz na całym świecie mówi się o stadionowej trasie koncertowej, a to wszystko za sprawą kadru udostępnionego przez Universal Music Polska.

Olivia Rodrigo w Polsce 2026

Koncert Olivii Rodrigo na PGE Narodowym byłby spełnieniem marzeń wszystkich fanów, którzy od czasów jej debiutu wyczekują zobaczenia idolki na żywo. Artystka do tej pory nie zawitała do naszego kraju, jednak kadr, który pojawił się na Tik Toku Universal Music Polska napawa nadzieją. W Warszawie pojawiły się namalowane kredą logo OR, a jeden z nich prowadzi na... PGE Narodowy - największy koncertowy obiekt nad Wisłą. Czy to oznacza, że Olivia Rodrigo wraz z ogłoszeniem nowej płyty zapowie trasę po stadionach? Wszyscy na to liczymy i mamy nadzieję, że to nie przypadek.

Fani z całego świata entuzjastycznie zareagowali na publikację polskiego oddziału topowej wytwórni muzycznej na świecie. Jeśli to nie bait, Polska będzie miała silny udział w rozpoczęciu nowej ery artystki. I to nam się podoba!