W 5. kolejce fazy zasadniczej Ligi Mistrzów FC Porto pokonało Feyenoord Rotterdam 1:0. W pierwszym składzie zwycięskiej drużyny wystąpiło trzech Polaków: Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Był to pierwszy raz od 20 października, kiedy zagrali razem od pierwszej minuty. Bednarek i Kiwior pojawiają się na boisku niemal w każdym meczu, a dla Pietuszewskiego był to powrót po kontuzji.

Już w 2. minucie spotkania 18-letni Pietuszewski zainicjował akcję bramkową. Podał w pole karne do Victora Froholdta, ale Marokańczyk Oussama Targhalline niefortunnie skierował piłkę do własnej siatki. Polak miał szansę na asystę po dośrodkowaniu do Santiago Gimeneza, jednak strzał Meksykanina z przewrotki minimalnie minął poprzeczkę. Pod koniec meczu bramkarz Diogo Costa uratował wynik dla FC Porto kapitalną interwencją. Początkowo sędzia uznał bramkę dla rywali, lecz po weryfikacji VAR wycofał tę decyzję.

Wyniki spotkań gigantów

Real Madryt, liderujący w 36-zespołowej tabeli z kompletem 15 punktów, wysoko pokonał PSV Eindhoven 5:1. Mecz rozpoczął się jednak od prowadzenia rywali. Aurelien Tchouameni sfaulował zawodnika w polu karnym, a 37-letni Chorwat Ivan Perisić pewnie wykorzystał jedenastkę. W drugiej połowie wyrównał Fede Valverde, a spektakularnego gola na 2:1 zdobył Jude Bellingham. Dwa kolejne trafienia dołożył Kylian Mbappe, osiągając odpowiednio 75. i 76. bramkę w Lidze Mistrzów, co daje mu piąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Czwarty w zestawieniu jest Karim Benzema z 90 golami. Wynik na 5:1 ustalił Vinicius Junior.

Na Emirates Stadium Arsenal Londyn zremisował z Borussią Dortmund 1:1. Gospodarze prowadzili od 10. minuty po strzale z dystansu szwedzkiego napastnika Viktora Gyokeresa, który pokonał Gregora Kobela. W 55. minucie Maximilian Beier popisał się indywidualną akcją i płaskim strzałem zaskoczył Kepę Arrizabalagę. Na tym samym stadionie Manchester City zremisował z Napoli 2:2. Bramki dla gospodarzy zdobywali Ayyoub Bouaddi i Rayan Cherki. W zespole Napoli na listę strzelców wpisali się Rasmus Hojlund oraz Noa Lang, który wykorzystał dośrodkowanie Leonardo Spinazzoli.

Występy pozostałych drużyn z Polakami

Michał Skóraś pojawił się na boisku w 73. minucie i obejrzał żółtą kartkę w meczu, w którym jego RC Lens przegrało wyjazdowe starcie z RB Lipsk 1:3. Gole dla niemieckiej drużyny strzelili David Raum i Antonio Nusa, który dwukrotnie trafił do siatki. Honorową bramkę dla Lens zdobył Matthieu Udol. Z powodu wstrząsu mózgu odniesionego w meczu reprezentacji Polski z Rumunią w spotkaniu Aston Villi nie wystąpił Matty Cash. Jego zespół uległ w Stambule Galatasaray 0:1 po trafieniu Deniza Gula.

Slovan Bratysława nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Mistrzowie Słowacji przegrali z Betisem Sewilla 0:2, ponosząc piątą porażkę z rzędu. Dwa gole dla hiszpańskiego zespołu zdobył Cucho Hernandez. Como pokonało AEK Ateny 1:0. Decydującą bramkę w 57. minucie strzelił Luis Milla, a w pierwszej połowie Lucas Da Cunha zmarnował rzut karny dla drużyny prowadzonej przez Cesca Fabregasa.

Co dalej w Lidze Mistrzów?

W środę zaplanowano dziewięć kolejnych meczów. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zmierzy się z Barceloną, której bramki broni Wojciech Szczęsny. Slavia Praga, z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem, podejmie Villarreal. Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim zagra z VfB Stuttgart, a Paris Saint-Germain zmierzy się z Romą. W tabeli za Realem Madryt plasują się PSG, Como i Betis z dorobkiem 12 punktów. Osiem najlepszych zespołów po ośmiu kolejkach awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24 powalczą w barażach. Finał zaplanowano na 5 czerwca 2027 roku w Madrycie.