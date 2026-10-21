King Szczecin wygrywa na Cyprze. Puchar Europy FIBA z kolejnym sukcesem

King Szczecin wygrywa na Cyprze

W wyjazdowym meczu Pucharu Europy FIBA koszykarze Kinga Szczecin pokonali Keravnos BC 78:65. Spotkanie, które rozegrano na Cyprze, zakończyło się zwycięstwem polskiej ekipy, która kontrolowała przebieg rywalizacji niemal od samego początku. Był to trzeci mecz Kinga w fazie grupowej i ich drugie zwycięstwo w grupie D, co daje im obecnie drugą pozycję w tabeli.

Szczecinianie świetnie rozpoczęli to spotkanie. Już w 26. sekundzie meczu Tomasz Gielo trafił do kosza, co pozwoliło gościom na objęcie prowadzenia i przejęcie inicjatywy na parkiecie. Mimo że gospodarze na niespełna dwie minuty przed końcem pierwszej kwarty na krótko wyszli na prowadzenie 18:17, ostatecznie to King wygrał tę część gry 22:18.

Jak przebiegała druga połowa meczu?

W drugiej kwarcie kibice zgromadzeni w hali ponownie byli świadkami wyrównanej walki. Na moment cypryjski zespół Keravnos BC objął prowadzenie 38:36, jednak końcówka znów należała do koszykarzy ze Szczecina. Do szatni obie drużyny schodziły przy wyniku 41:39 dla polskiego zespołu.

Po zmianie stron mecz wciąż układał się po myśli polskiej drużyny. Szczególnie widoczne było to w ostatniej kwarcie, którą King wygrał 18:10. Zdesperowani gospodarze, próbując odwrócić losy spotkania, popełniali wiele błędów, co skutecznie wykorzystali podopieczni szczecińskiego klubu. Dla Kinga najwięcej punktów zdobyli Tomasz Gielo (17) oraz Zahir Porter (17).