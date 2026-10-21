Gwiazdy WTA Finals w prywatnej odsłonie. Sabalenka, Switolina i Rybakina pokazują odważne kadry

WTA Finals 2026 w Indian Wells. Na liście m.in. Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka

W tegorocznej edycji WTA Finals zabraknie reprezentantek Polski. Kibice mają jednak nadzieję, że w kolejnym roku do rywalizacji wrócą Iga Świątek oraz Maja Chwalińska. Obecnie pozostaje nam śledzić poczynania ośmiu innych czołowych zawodniczek. Jako ostatnia udział w turnieju zapewniła sobie czeska tenisistka Karolina Muchova. Poniżej pełne zestawienie zawodniczek zakwalifikowanych do WTA Finals 2026:

Jelena Rybakina (Kazachstan)

Aryna Sabalenka (Białoruś)

Mirra Andiejewa (Rosja)

Linda Noskova (Czechy)

Coco Gauff (USA)

Jessica Pegula (USA)

Elina Switolina (Ukraina)

Karolina Muchova (Czechy)

Zawody odbędą się w Indian Wells w terminie od 8 do 15 listopada. Zakwalifikowane zawodniczki to niezwykle intrygujące postacie, które chętnie dzielą się urywkami ze swojego prywatnego życia. Zgromadziliśmy najbardziej fascynujące fotografie w specjalnej galerii. Wśród nich znalazła się Aryna Sabalenka w bardzo skąpym stroju, relaksująca się na plaży Elina Switolina oraz Jelena Rybakina w stroju kąpielowym.

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Odważne kadry Aryny Sabalenki i rozstanie Eliny Switoliny

W przestrzeni wirtualnej zdecydowanie wyróżnia się Aryna Sabalenka. Reprezentantka Białorusi regularnie udostępnia w mediach społecznościowych odważne fotografie, na których chętnie eksponuje swoje ciało. W ostatnim czasie sporo uwagi poświęca się również Elinie Switolinie. Ukraińska tenisistka ogłosiła zakończenie małżeństwa z Gaelem Monfilsem. Opublikowała w tej sprawie specjalne oświadczenie, które wywołało spore poruszenie wśród internautów. Następnie zamieściła kolejny osobisty wpis, co dodatkowo podgrzało atmosferę wokół jej osoby.