Znamy cały skład WTA Finals. Igi Świątek i Mai Chwalińskiej tam nie będzie

Karolina Muchova zamknęła listę uczestniczek WTA Finals

Tegoroczny turniej WTA Finals odbędzie się bez Igi Świątek oraz Mai Chwalińskiej. Ostatnie miejsce w tej prestiżowej imprezie wywalczyła Czeszka Karolina Muchova. Stało się tak po tym, jak Marta Kostiuk odpadła w 2. rundzie zawodów w Ningbo, tracąc tym samym szansę na wyprzedzenie czeskiej tenisistki w rankingu Race. Dla Muchovej to drugi awans do WTA Finals w karierze, choć w 2023 roku kontuzja nie pozwoliła jej zagrać w kończącym sezon turnieju.

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Mimo że czeska tenisistka nie wystąpiła w Ningbo, rozwój sytuacji sprawił, że nikt już nie odbierze jej zdobytej wcześniej przewagi. We wtorek Iga Świątek ogłosiła wcześniejsze zakończenie sezonu z powodu urazu uda, co oznacza jej nieobecność w WTA Finals po raz pierwszy po pięciu startach z rzędu. Z kolei Kostiuk w środę poddała mecz z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową po przegraniu pierwszej partii 4:6.

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Start w WTA Finals od początku był wykluczony dla Mai Chwalińskiej, ponieważ nie rozegrała ona wystarczającej liczby turniejów z głównego cyklu. Przepisy jasno określają, że awans do tej imprezy wymaga udziału w co najmniej ośmiu zawodach rangi WTA 1000 lub WTA 500. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej w obecnym roku zanotowała tylko sześć takich startów.

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Już wcześniej prawo gry w WTA Finals wywalczyły: triumfatorka Australian Open i US Open Jelena Rybakina (Kazachstan), Aryna Sabalenka (Białoruś), zwyciężczyni French Open Mirra Andriejewa (Rosja), mistrzyni Wimbledonu Linda Noskova (Czechy), Coco Gauff i Jessica Pegula (obie USA) oraz Elina Switolina (Ukraina). W zeszłym roku trofeum w WTA Finals zdobyła Rybakina. Przypomnijmy, że Iga Świątek wygrała te zawody w 2023 roku, a w 2015 roku najlepsza okazała się Agnieszka Radwańska.

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