Puchar Europy dla Niners Chemnitz. Śląsk Wrocław kompletnie rozbity w końcówce

Bolesna porażka w czwartej kwarcie

Wrocławianie dobrze rozpoczęli wyjazdowe starcie w Niemczech i po pierwszej kwarcie prowadzili dokładnie jednym punktem. Początkowa faza meczu zwiastowała bardzo wyrównaną walkę, jednak z każdą kolejną minutą gospodarze zaczęli przejmować pełną inicjatywę na parkiecie.

Kluczowa dla losów rywalizacji okazała się ostatnia odsłona, którą wrocławianie przegrali w stosunku aż 7:25. Kompletna zapaść w końcówce przekreśliła szanse na wywiezienie korzystnego rezultatu, a niemiecka drużyna ostatecznie przypieczętowała wysoką wygraną 95:67.

Kto rzucał punkty w meczu?

W barwach wrocławskiego zespołu najlepiej punktowali Devin Robinson oraz Paul Scruggs, którzy zapisali na swoim koncie po 17 oczek. Znaczący wkład w ofensywę Śląska miał również Malik Parsons, który zakończył to spotkanie z dorobkiem 14 zdobytych punktów.

Dla gospodarzy z Niemiec zdecydowanie najwięcej punktów wywalczył Cobe Williams, zdobywca 21 oczek, a bardzo skutecznie wspierał go Ben Burnham z 16 punktami. Dotkliwa przegrana mocno komplikuje sytuację polskiego zespołu w klasyfikacji grupy C trwającego sezonu Pucharu Europy.