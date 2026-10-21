Puchar Europy dla Niners Chemnitz. Śląsk Wrocław kompletnie rozbity w końcówce

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-21 21:44

Koszykarze Śląska Wrocław musieli uznać wyższość rywali w czwartej kolejce grupy C Pucharu Europy. Zespół z Dolnego Śląska przegrał wyjazdowe spotkanie z niemieckim Niners Chemnitz, notując wyraźny spadek skuteczności w decydującej części meczu. Śląsk Wrocław pozostaje zaledwie z jednym zwycięstwem na koncie w tych rozgrywkach.

Koszykarz w czarnym stroju drybluje obok obrońcy. O porażce Śląska Wrocław w Pucharze Europy przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarz w czarnym stroju kozłuje piłkę, omijając przeciwnika w białym stroju na boisku w hali sportowej.

Bolesna porażka w czwartej kwarcie

Wrocławianie dobrze rozpoczęli wyjazdowe starcie w Niemczech i po pierwszej kwarcie prowadzili dokładnie jednym punktem. Początkowa faza meczu zwiastowała bardzo wyrównaną walkę, jednak z każdą kolejną minutą gospodarze zaczęli przejmować pełną inicjatywę na parkiecie.

Kluczowa dla losów rywalizacji okazała się ostatnia odsłona, którą wrocławianie przegrali w stosunku aż 7:25. Kompletna zapaść w końcówce przekreśliła szanse na wywiezienie korzystnego rezultatu, a niemiecka drużyna ostatecznie przypieczętowała wysoką wygraną 95:67.

Kto rzucał punkty w meczu?

W barwach wrocławskiego zespołu najlepiej punktowali Devin Robinson oraz Paul Scruggs, którzy zapisali na swoim koncie po 17 oczek. Znaczący wkład w ofensywę Śląska miał również Malik Parsons, który zakończył to spotkanie z dorobkiem 14 zdobytych punktów.

Dla gospodarzy z Niemiec zdecydowanie najwięcej punktów wywalczył Cobe Williams, zdobywca 21 oczek, a bardzo skutecznie wspierał go Ben Burnham z 16 punktami. Dotkliwa przegrana mocno komplikuje sytuację polskiego zespołu w klasyfikacji grupy C trwającego sezonu Pucharu Europy.

 

ROLKI