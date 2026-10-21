Bogdanka LUK Lublin wygrywa w trzech setach. Z kim nie dali szans rywalom na parkiecie?

Zacięta walka do samego końca setów

Spotkanie ligowe pomiędzy zespołami Bogdanka LUK Lublin a Energa Trefl Gdańsk zakończyło się rezultatem 3:0. Miejscowi zawodnicy triumfowali w poszczególnych partiach do 22, 22 oraz 21. Choć końcowy wynik wskazuje na wyraźną przewagę gospodarzy, każda odsłona przynosiła bardzo wyrównaną rywalizację i emocje w końcówkach.

W wyjściowym składzie zwycięskiej drużyny znaleźli się Mousse Gueye, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Ran Takahashi oraz Kewin Sasak. Kluczową rolę w defensywie pełnił japoński libero Tomohiro Ogawa. Swoje szanse z ławki rezerwowych otrzymali również Mateusz Malinowski i Mikołaj Sawicki.

Kto wystąpił w drużynie z Gdańska?

Zespół przyjezdnych nie zdołał urwać przeciwnikom nawet jednego seta, mimo sporych chęci i zaangażowania. W barwach ekipy Energa Trefl Gdańsk spotkanie rozpoczęli: Patryk Niemiec, Alaksiej Nasewicz, Piotr Orczyk, Moustapha M’Baye, Michał Gierżot oraz Joseph Worsley. Za grę w obronie i przyjęciu odpowiadał libero Voitto Koykka.

Sztab szkoleniowy gości starał się odmienić obraz gry poprzez dokonywanie zmian taktycznych. Na boisku pojawili się zmiennicy tacy jak Damian Schulz, Przemysław Stępień, Maksymilian Durski, Damian Kogut i Mariusz Schamlewski. Roszady te nie wystarczyły jednak do powstrzymania skutecznie grających rywali.