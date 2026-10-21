AZS UMCS Lublin przegrywa w Eurolidze. Zaskakujący finał starcia z ZVVZ USK Praga

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-21 21:14

Koszykarki Lotto AZS UMCS Lublin stoczyły zacięty bój w drugiej kolejce fazy grupowej Euroligi. Mistrzynie Polski uległy przed własną publicznością drużynie ZVVZ USK Praga 71:74. To druga porażka zawodniczek AZS UMCS Lublin w elitarnych rozgrywkach, choć do ostatnich sekund losy rywalizacji nie były rozstrzygnięte.

Koszykarka z piłką próbuje ominąć rywalkę podczas meczu. O walce AZS UMCS Lublin w Eurolidze przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwie koszykarki podczas meczu na hali. Zawodniczka w białym stroju trzyma piłkę, a rywalka blokuje jej drogę.

Zacięta walka mistrzyń Polski o punkty

Spotkanie od pierwszych minut miało bardzo wyrównany przebieg, a koszykarki obu drużyn grały punkt za punkt. Gospodynie po raz pierwszy objęły prowadzenie w jedenastej minucie, dzięki rzutowi amerykańskiej zawodniczki Kourtney Treffers.

Zespół z Pragi zdołał jednak przejąć inicjatywę i w dziewiętnastej minucie wygrywał 42:34, ostatecznie schodząc na przerwę z czteropunktową przewagą nad polskim zespołem. W trzeciej kwarcie zespół z Lublina zaprezentował świetną formę, szybko wyrównując, a następnie obejmując prowadzenie po celnym rzucie Aleksandry Wojtali.

Kto ostatecznie przesądził o końcowym wyniku?

Od trzydziestej drugiej minuty rywalizacja ponownie toczyła się niesłychanie równo, a na trzy minuty przed końcową syreną gospodynie wygrywały 69:67. Ostatnie sekundy przyniosły ogromne emocje, gdy przy stanie 72:71 dla rywalek Shyanne Sellers niestety nie trafiła do kosza.

Końcowy rezultat spotkania przypieczętowała Frieda Buhner, która na cztery sekundy przed końcem pewnie wykorzystała dwa rzuty wolne. W trzeciej kolejce grupy D rozgrywek Euroligi zawodniczki z Lublina zmierzą się na własnym parkiecie z francuskim zespołem Tango Basket Bourges.

 

ROLKI