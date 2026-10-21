Ula z "M jak miłość" zmieniła się nie do poznania. Iga Krefft zaskakuje odważnym wizerunkiem!

Iga Krefft: Od dziecięcej gwiazdy "M jak miłość" do niepokornej piosenkarki

"M jak miłość" obecne jest na ekranach już pod ponad 25 lat. Pierwszy odcinek trafił na antenę TVP2 4 listopada 2000 roku. W tym czasie przez plan produkcji przewinęło się wiele osób. Część głównej ekipy pozostała bez zmian, ale kilka głośnych nazwisk pożegnało się z serialem.

Wymieniła się niemal cała dziecięca obsada. Z "M jak miłość" odeszli m.in. Franciszek Przybylski, Julia Wróblewska, Hubert Zduniak czy Marcjanna Lelek i Iga Krefft, które wcielały się w siostry Mostowiak.

Większość z nich żyje dziś z dala od show biznesu. Na salonach chętnie bryluje za to Iga Krefft. Wcielająca się w Ulę aktorka z "M jak miłość" była związana od 2007 do 2023 roku.

Zobacz również: Marcjanna Lelek z "M jak Miłość" już tak nie wygląda. Jak zmieniła się aktorka?

Tak zmieniała się Iga Krefft. Postawiła na odważny wizerunek

Iga Krefft dorastała na oczach widzów "M jak miłość". Przez lata była utożsamiana z rudowłosą Ulą. Dziesięć lat temu postanowiła drastycznie zmienić wizerunek. Ścięła długie włosy i przyjęła też przydomek "Ofelia". Pod tą nazwą ruszyła z własnym projektem muzycznym. Wydała swoją pierwszą EP-kę, a w 2019 roku do sprzedaży trafił debiutancki album Igi.

W międzyczasie chętnie wrzuca do sieci swoje kolejne projekty i utwory. Trzy lata po debiucie wydała kolejny album, a kilka miesięcy później pożegnała się z "M jak miłość". Wtedy też przefarbowała włosy oraz brwi na blond. Obecnie skupia się na rozwoju muzycznej kariery. Prezentuje też znacznie odważniejszy wizerunek i chętnie eksperymentuje z modą. Sporo publikuje również na Instagramie, gdzie można podziwiać ją od zupełnie innej strony.

Zobacz również: Grał Basię Rogowską w "M jak miłość". Teraz to Cody. "Jestem osobą transpłciową"

64

QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" Pytanie 1 z 20 Artur Żmijewski zagrał: Pawła Lubicza w "Klanie" Kubę Burskiego w "Na dobre i na złe" Krzysztofa Zduńskiego w "M jak miłość" Następne pytanie