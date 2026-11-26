Kradzież Mercedesa na Pradze Północ. Zatrzymano 56-latka

Policjanci rozpoczęli działania po otrzymaniu informacji o kradzieży z włamaniem Mercedesa, który był zaparkowany na niestrzeżonym parkingu na Pradze Północ. Funkcjonariusze ustalali okoliczności przestępstwa, korzystając z informacji od właściciela auta oraz własnych ustaleń na miejscu zdarzenia. Analizowali także aktywność osób związanych z kradzieżami pojazdów. W połowie listopada w Markach zatrzymali 56-latka, który poruszał się Chryslerem wykorzystanym przy kradzieży Mercedesa. W samochodzie policjanci znaleźli kastet, dwa noże bojowe, latarkę czołową i telefony komórkowe, a w mieszkaniu mężczyzny, inne przedmioty, które mogły służyć do kradzieży samochodów. Policjanci zabezpieczyli Chryslera, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 56-latka podejrzanego o pomocnictwo w kradzieży z włamaniem Mercedesa.

Samochody zabezpieczone w warsztacie na Białołęce

Kolejnego dnia policjanci zatrzymali na Pradze Północ 38-latka i przeszukali jego warsztat mechaniczny na Białołęce. W warsztacie znajdowało się wiele samochodów marki Mercedes, w tym kilka częściowo zdemontowanych. Jeden z samochodów, z częściowo zdemontowanym przodem, nie miał tablic rejestracyjnych ani naklejki legalizacyjnej. Po sprawdzeniu numeru VIN okazało się, że był to poszukiwany Mercedes skradziony z Pragi Północ, a w jego bagażniku znaleziono podrobione tablice rejestracyjne. Policjanci zabezpieczyli pojazdy, co do których istniało podejrzenie, że pochodzą z kradzieży.

Przerobiony numer VIN i skrzynia biegów w warsztacie na Białołęce

Oględziny pojazdów w warsztacie przeprowadzili biegli z zakresu mechanoskopii z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Biegli stwierdzili, że w Mercedesie skradzionym z Pragi Południe przerobiono numer VIN. Wartość pojazdu oszacowano na 300 000 zł. W Porsche o podobnej wartości widoczne były ślady ingerencji w konstrukcję pojazdu. Biegli ujawnili również skrzynię biegów z Mercedesa skradzionego w drugiej połowie października 2024 roku na Targówku. 38-latek usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem Mercedesa wartego 60 000 zł, paserstwa Mercedesa o wartości 300 000 zł, skradzionego w warszawskim Wawrze, oraz skrzyni biegów z Mercedesa. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Źródło: Policja.pl