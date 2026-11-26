Karolina Hoppe wygrała 13. edycję Hotelu Paradise. Zgarnęła 200 000 złotych

Karolina Hoppe ma 21 lat i mieszka w województwie kujawsko-pomorskim. Choć jest absolwentką klasy policyjnej, sama przyznaje, że obecnie nie ma pewności, czy swoją przyszłość chce wiązać ze służbami. Z tego powodu wybrała studia pedagogiczne, a na co dzień łączy pracę recepcjonistki na siłowni ze stylizacją brwi. Odnosiła też sukcesy w konkursach piękności, w których zdobyła tytuł Miss Bydgoszczy, zanim pojawiła się w programie.

Wchodząc do Rajskiej Willi, szukała nowych przygód i nie wykluczała znalezienia miłości. Od samego początku jej uwagę przyciągnął Michał, który zaimponował jej charyzmą oraz podejściem do życia. Jej początkowe mocne zauroczenie nie spotkało się jednak z odwzajemnieniem. Uczestnik powtarzał, że program i życie to dwie różne sprawy, a także otwarcie komunikował, że dziewczyna nie jest w jego typie. Mimo że ostatecznie dali sobie szansę i chłopak zmienił zachowanie, uczestniczka pamiętała jego wcześniejsze postępki. Wypomniała mu wszystko na Ścieżce Lojalności, gdzie rzuciła kulą na kwocie 200 000 złotych i zgarnęła całą pulę dla siebie.

„Mam szacunek do siebie” – powiedziała Karolina.

Po zakończeniu zdjęć zwyciężczyni próbowała wyjaśnić z Michałem wszelkie niedomówienia, lecz rozmowy zakończyły się kolejnymi spięciami. W rezultacie para obecnie nie utrzymuje ze sobą kontaktu po finale show.

Hotel Paradise - to koniec miłości Michała i Karoliny

Stylizacje Karoliny Hoppe w Hotelu Paradise 13 zachwyciły internautów

W trakcie emisji programu widzowie w mediach społecznościowych komentowali urodę oraz stroje uczestniczki, która wybierała je między innymi na Pandory i Rajskie Rozdania. Karolina Hoppe stawiała na naturalność i kreacje podkreślające sylwetkę, rzadko zakładając te same ubrania. Najczęściej wybierała sukienki, choć sięgała również po eleganckie kombinezony podczas pobytu w willi. Szczególne wrażenie na fanach zrobiła jej kreacja finałowa, po której widzowie zgodnie uznali ją za jedną z piękniejszych uczestniczek programu.

Sukienki Karoliny Hoppe z programu. Przegląd zdjęć ze stylizacjami