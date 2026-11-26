Dziennikarz, krytyk, kucharz i podróżnik - Robert Makłowicz. Od lat 90. budzi sympatię telewidzów oraz internautów charyzmą oraz wyjątkowym poczuciem humoru. Autor kultowego cyklu "Makłowicz w podróży" jest bohaterem licznych memów, a w krakowskiej komunikacji publicznej jego głos czyta nazwy przystanków. Do jakich smakołyków można go porównać? Swoje pomysły przedstawili Kuba Wojewódzki i influencer kulinarny Rozkoszny.

Rozkoszny u Wojewódzkiego. Do tych przysmaków porównali Makłowicza

Coraz popularniejszy, często nagradzany influencer kulinarny odwiedził ostatnio studio podcastu "WojewódzkiWojewódzki". Wśród wielu wątków podczas rozmowy z prowadzącym Rozkoszny - czyli Michał Korkosz, wypowiedział się też na temat niewątpliwego autorytetu, jakim jest Robert Makłowicz. Gdy Kuba Wojewódzki porównał go do pączka z nadzieniem jaśminowym, Rozkoszny miał inny pomysł.

Mnie się kojarzy w zupełnie innych rewirach - z takim kociołkiem, w którym gotuje się jakaś zupa z rozmaitościami, absolutnie z Chorwacji. To jest zawsze gdzieś w naturze, dużo się dzieje, są wpływy austriackie i austro-węgierskie, jest tam dużo niespodzianek... - powiedział.

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Robert Makłowicz bardziej jak słodki pączek czy bałkański kociołek? Zagłosuj w sondzie

Warto przypomnieć, że właśnie Chorwacja jest bliska sercu Makłowicza i jego rodziny - posiada tam nawet swój wymarzony dom. Myślicie, że faktycznie pan Robert jest jak kociołek bałkańskiej zupy, a może jednak bardziej przypomina wam słodki pączek? Zdecydujcie w naszej sondzie poniżej.

Sonda Robert Makłowicz jest bardziej jak: pączek z kremem jaśminowym kociołek chorwackiej zupy