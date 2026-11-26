Policjanci sprawdzili mieszkanie przy ulicy Plażowej

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ustalili adres, pod którym mogły być przechowywane znaczne ilości narkotyków. Informacje zweryfikowali 17 listopada 2026 roku. Po obserwacji lokalu przy ulicy Plażowej zauważyli kobietę, która wyszła z mieszkania i nerwowo rozglądała się wokół siebie. Policjanci podążyli za nią, a następnie wylegitymowali ją przy wejściu do obserwowanego lokalu. W mieszkaniu zastali także 41-latka.

Blisko 5 kilogramów narkotyków i artykuły spożywcze z paserstwa

Policjanci przeszukali mieszkanie i dwie należące do niego piwnice. Znaleźli blisko 5 kilogramów narkotyków, a także artykuły spożywcze pochodzące z paserstwa. Oboje zostali zatrzymani. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz umyślnego paserstwa.

Areszt dla 41-latka na 3 miesiące

Za zarzucane 41-latkowi przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jego 38-letnia znajoma ma odpowiadać za pomoc w popełnieniu tych przestępstw. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o aresztowaniu 41-latka na 3 miesiące. Kobieta została objęta dozorem policji. Sprawę prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Górna.

Źródło: Policja.pl