Cher i Sonny Bono podbili amerykański rynek muzyczny w połowie lat 60. i przez kolejne dekady solowych karier czerpali wynikające z tego korzyści. Z racji rozwodu podzielili się swoim dorobkiem po równo, co trwało nawet po tym, jak Sonny niespodziewanie zmarł pod koniec lat 90. Dziś wdowa po muzyku uważa, że Cher jednak nie należą się pieniądze - spór wrócił do sądu.

Cher i Sonny Bono to ikony lat 60.

Duet powstał w 1964 roku, początkowo wykonując chórki dla innych artystów. Debiutancki album "Look at us", na którym znalazł się gigantyczny przebój "I got you babe", podbił jednak serca słuchaczy i stał się przełomem dla pary. Sonny Bono i Cher szybko zostali wielkimi gwiazdami, a zarazem symbolami czasów ruchu hipisowskiego i rewolucji seksualnej. Para rozwiodła się w 1975 roku, kończąc ostatecznie wspólną działalność muzyczną dwa lata później. W 1978 roku podpisali ugodę rozwodową obejmującą wspólne przeboje. Cher stała się solową ikoną popu i do dziś nią jest, chętnie wspominając w wywiadach dawne czasy u boku Sonny'ego. Muzyk też prowadził solową karierę, aż do niespodziewanej śmierci w 1998 roku.

Cher pozwała wdowę po swoim byłym mężu. Więcej wydała na proces, niż w nim wygrała

Cher i Sonny nie zignorowali formalności i zarówno na początku, jak i na końcu małżeństwa podzielili zyski ze wspólnych hitów. Zgodnie z umowami z partnerem, Cher przysługiwało 50% tantiem ze wspólnych nagrań wokalnych, jak i zysków samego Sonny'ego jako kompozytora ich piosenek. Wdowa po zmarłym muzyku, Mary Bono, uważa jednak, że po upływie 56 lat od wydania utworów, czyli od 2021 roku, mogła zerwać umowy i przestać płacić. Gwiazda zareagowała pozwem, domagając się wypłaty zaległych pieniędzy przez Bono, z którą kiedyś się nawet przyjaźniła mimo różnic politycznych.

W lipcu 2026 roku, po kilkuletniej batalii sądowej, Cher wygrała. Sędzia uznał, że ugoda rozwodowa dalej obowiązuje i piosenkarka ma otrzymać zaległe pieniądze, które zdaniem jej prawników - Mary Bono przywłaszczyła dla siebie oraz dzieci Sonny'ego. Okazało się też, że było to pyrrusowe zwycięstwo. Cher przyznano rację, ale wydała na prawników ponad dwa razy więcej pieniędzy, niż wywalczyła od wdowy po byłym mężu.

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Mary Bono dalej nie chce płacić

Magazyn "Rolling Stone" dotarł teraz do dokumentów, które wskazują na to, że Mary Bono odwołała się od wyroku. Jej prawnicy powołują się na to, że prawo federalne USA pozwala po określonym czasie na rozwiązywanie umów dotyczących praw autorskich, a sąd skupił się wyłącznie na prawie rodzinnym stanu Kalifornia. Przed rozprawą apelacyjną adwokat Cher będzie miał możliwość złożenia odpowiedzi. Wiele wskazuje na to, że zawiły spór prawny potrwa więc kolejne miesiące lub lata, a znając determinację artystki - Cher nie zrezygnuje z walki o swoje racje za wszelką cenę.

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