Z kim Olga Frycz ma dzieci? Odsłaniamy kulisy życia miłosnego aktorki

Życie zawodowe Olgi Frycz, córki wybitnego aktora Jana Frycza, pełne jest sukcesów zawodowych. Stworzyła m. in. niezapomnianą kreację w filmie "Wszystko co kocham", gdzie wcieliła się w postać Basi. Pamiętamy ją również z takich filmów i seriali jak "Boże skrawki", czy "M jak Miłość". Jednak nie tylko kariera Olgi jest tematem, którym interesuje opinię publiczna, jest nim również życie prywatne aktorki, które często bywało bardzo zawiłe. Od głośnego związku z reżyserem Jackiem Borcuchem po partnerskie relacje, które zaowocowały dwiema córkami, aktorka przeszła długą drogę. Dziś, w wieku 38 lat, odnalazła spokój i szczęście u boku młodszego partnera, tancerza Alberta Kosińskiego. Ich historia miłosna to dowód na to, że miłość może pojawić się w najmniej spodziewanym momencie – w tym przypadku na parkiecie, a ich związek zaowocował nie tylko zaręczynami, ale i oczekiwaniem na trzecie dziecko.

Miłość, taniec i zaręczyny

Historia Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego rozpoczęła się od wspólnej pasji. Aktorka, chcąc spróbować czegoś nowego, zapisała się na kurs tańca towarzyskiego.

Wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że najpierw zakocham się w tańcu, następnego dnia kupię buty na obcasie, kolejnego zamówię kieckę z frędzelkami, a po jakimś czasie zakocham się na zabój w panu Albercie

- napisała Frycz w mediach społecznościowych, dzieląc się swoimi odczuciami z fanami.

Ich relacja szybko nabrała tempa, a zaręczyny, które miały miejsce 2 stycznia 2025 roku, były zwieńczeniem rodzącego się uczucia. Albert Kosiński, tancerz z międzynarodową klasą taneczną „S” w stylu latynoamerykańskim, jest od Frycz o dziewięć lat młodszy. Mimo różnicy wieku, wydaje się, że odnaleźli wspólny język i stworzyli silny, oparty na szacunku związek. Kosiński, znany z udziału w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie w poprzednim sezonie zajął trzecie miejsce z aktorką kabaretową Adrianną Borek, obecnie trenuje przyjaciółkę Frycz, aktorkę Maję Bohosiewicz.

Rodzinne perypetie

Olga Frycz, pierwszą córkę, Helenę urodziła w 2018 roku. Jej ojcem jest trener tajskiego boksu, Grzegorz Sobieszek. Ich związek, trwający od 2018 do 2019 roku, zakończył się, ale rodzice Heleny pozostają w dobrych relacjach, wspólnie wychowując córkę.

Drugie dziecko, córka Zosia przyszła na świat w 2021 roku. Jej ojcem jest podróżnik i influencer Łukasz Nowak, którego aktorka poznała na Teneryfie. Para pozostawała w nieformalnym związku. rozstali się jeszcze przed narodzinami dziewczynki.

Życie rodzinne Olgi Frycz, choć bywało skomplikowane, dziś układa się w harmonijną całość. Z dwiema córkami, Heleną, Zofią i nowo narodzonym synem Janem u boku narzeczonego, Alberta Kosińskiego, aktorka wkracza w nowy, szczęśliwy etap życia.