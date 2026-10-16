Syn Dagmary Kaźmierskiej zaczyna staż po studiach medycznych. Conan zapowiada przygody

Syn Dagmary Kaźmierskiej postanowił nie kontynuować rodzinnych tradycji i wybrał własną ścieżkę zawodową. Conan zdecydował się studiować medycynę i właśnie rozpoczął pracę w zawodzie.

Dagmara Kaźmierska jeszcze do niedawna cieszyła się w Polsce statusem gwiazdy. Kobieta otwarcie opowiadała o swojej przeszłości, nie ukrywając działalności związanej z prowadzeniem agencji towarzyskiej czy odsiadki w zakładzie karnym. Swoje losy szczegółowo zrelacjonowała zresztą w autobiograficznej książce. Mimo kontrowersyjnego życiorysu, zyskała rzesze fanów, a przepustką do celebryckiego świata okazał się udział w programie „Królowe życia”.

Dwa lata temu, po ujawnieniu przez portal Goniec.pl mrocznych faktów z jej życia, celebrytka wycofała się z show-biznesu. Kaźmierska wciąż jest jednak aktywna w internecie, a na Instagramie zgromadziła ponad 1,1 miliona obserwatorów. To właśnie tam niedawno chwaliła się sukcesami syna. Pod koniec czerwca Conan Kaźmierski oficjalnie obronił dyplom i ukończył studia medyczne.

Dagmara Kaźmierska zawsze wspierała swojego syna i jest niezwykle dumna z jego poczynań. Conan, podobnie jak mama, sprawnie porusza się w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje nowe materiały na Instagramie. W przeszłości fani mogli podglądać, jak 25-latek przygotowywał się do kolejnych zaliczeń na uczelni.

Conan Kaźmierski został lekarzem. Z jaką specjalizacją chce się związać?

Conan Kaźmierski jest już absolwentem wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zakończył naukę z bardzo dobrymi wynikami, co pozwoliło mu uzyskać prawo do wykonywania zawodu. Teraz rozpoczął staż podyplomowy w jednym ze szpitali.

Młody lekarz udostępnił w sieci wideo, na którym relacjonuje swój pierwszy dzień na nowym stanowisku. Zaczęło się od formalności – spotkania organizacyjnego, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oczekiwania w kolejce po kluczyk do szpitalnej szafki.

To dopiero początek przygód, które niebawem ujrzą światło dzienne

Chociaż kariera medyczna Conana dopiero się rozkręca, syn celebrytki ma już jasno sprecyzowane plany na przyszłość. 25-latek jest zafascynowany psychiatrią, o której marzył już w czasach licealnych. Innym kierunkiem, który poważnie rozważa, jest chirurgia plastyczna. Tę specjalizację poznał w trakcie studenckich praktyk i – jak sam przyznaje – bardzo przypadła mu do gustu.

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QUIZ. "Królowe Życia" skradły serca milionom widzów! Wynik 10/10 to OBOWIĄZEK dla prawdziwych fanów Pytanie 1 z 10 Najlepszym przyjacielem Dagmary w programie był Jacek Wójcik Rafał Grabias Gabriel Seweryn Następne pytanie