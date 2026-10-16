Kto zasługuje na tytuł Rzetelnego Influencera 2025? Ruszyło głosowanie

2026-10-16 16:09 Materiał reklamowy

Rozpoczął się kolejny etap plebiscytu Rzetelny Influencer 2025. Do 22 października internauci mogą głosować na nominowanych twórców w dziesięciu kategoriach – od pielęgnacji i makijażu, przez modę, kulturę i podróże, po zdrowie psychiczne, odżywianie i sport. Laureatki i laureatów poznamy 6 listopada podczas finału, który odbędzie się w ramach LOUD Congress w warszawskim Hotelu Bellotto.

Plakat plebiscytu Rzetelny Influencer 2025 z logo Eska. Informacja o głosowaniu na twórców internetowych do 22 października.
Autor: BANDI/ Materiały prasowe

Plebiscyt Rzetelny Influencer zwraca uwagę na twórców, którzy budują swoje społeczności w oparciu o wiedzę, odpowiedzialność i wiarygodność. Jego celem jest wyróżnienie osób publikujących rzetelne i merytoryczne treści oraz odpowiedzialnie wykorzystujących wpływ, jaki mają na swoich odbiorców. Organizatorem plebiscytu jest BANDI Cosmetics.

Nominowani zostali wybrani. Teraz głos mają internauci

W pierwszym etapie uczestnicy zgłaszali kandydatury twórców, których wiedzy, opiniom i rekomendacjom ufają. Następnie zgłoszenia w każdej kategorii zostały ocenione przez członków Kapituły Plebiscytu. Pod uwagę brano m.in. rzetelność i merytoryczność publikowanych treści, ich zgodność z kategorią, prawidłowe oznaczanie współprac komercyjnych, odpowiedzialność wobec odbiorców oraz unikanie treści wprowadzających w błąd lub szkodliwych.

Od 9 października decyzja ponownie należy do internautów. Głosowanie obejmuje dziesięć kategorii:

  • Twarz z zasadami
  • Włosing z głową
  • Make-up bez filtra
  • Szafa z charakterem
  • Podróżniczy kompas
  • Rzetelnik literacki
  • Kulisy kultury
  • Z głową i empatią
  • Odżywianie bez mitów
  • Więcej niż wynik

Każdy uczestnik może oddać jeden głos w każdej kategorii. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony rzetelnyinfluencer.org. Po wskazaniu wybranego twórcy i podaniu adresu e-mail głosujący otrzyma indywidualny link weryfikacyjny. Głos zostanie uznany za ważny po użyciu tego linku.

Głosowanie potrwa do 22 października 2026 r. do godz. 23:59.

Finał podczas LOUD Congress

Zwycięzcą każdej kategorii zostanie Influencer, który otrzyma największą liczbę ważnych głosów. Laureatki i laureaci zostaną ogłoszeni 6 listopada 2026 r. podczas finału plebiscytu w ramach LOUD Congress w Hotelu Bellotto w Warszawie.

LOUD Congress to wydarzenie łączące twórców, marki, ekspertów i przedstawicieli mediów wokół tematów istotnych dla młodego pokolenia. Podczas finału laureatkom i laureatom zostaną wręczone statuetki Rzetelny Influencer 2025.

Głosowanie trwa do 22 października 2026 r.

Nominowani i formularz głosowania: rzetelnyinfluencer.org

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