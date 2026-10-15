Tłum gwiazd na gali "Kobieta Roku Glamour". Roxie Węgiel i Joanna Koroniewska zachwyciły stylizacjami

Gwiazdy polskiego show-biznesu na gali Kobieta Roku Glamour

Uroczystość rozdania statuetek Kobieta Roku Glamour zawsze przyciąga przedstawicieli różnych branż polskiego show-biznesu. Podobnie było 15 października 2026 roku, gdy na imprezie brylowały osobistości znane z małego i dużego ekranu oraz twórcy internetowi. Przed obiektywami błyszczały między innymi Kamila Urzędowska, Roksana Węgiel, Joanna Koroniewska, Maffashion. To zaledwie ułamek ogromnej liczby zaproszonych gości, ponieważ takie nagromadzenie sławnych postaci na jednym bankiecie jest prawdziwą rzadkością w branży rozrywkowej.

Tego rodzaju branżowe imprezy służą nie tylko do towarzyskich konwersacji, ale dają szansę na zaprezentowanie odważnych modowych eksperymentów. Znane twarze z przyjemnością stają przed fotoreporterami, a ich wieczorowe ubiory błyskawicznie stają się przedmiotem medialnych dyskusji. Tym razem na czerwonym dywanie królowały przede wszystkim odważne cięcia i niezwykle wyraziste barwy.

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Roksana Węgiel zachwyca w czerwonej sukience z koronką

Roksana Węgiel zaprezentowała się w stroju o barwie intensywnej czerwieni. Jej bardzo krótka sukienka przyciągała wzrok dzięki koronce i błyszczącym elementom, które nadawały całości wyrafinowanego stylu. Kreacja wyposażona była w długie, całkowicie prześwitujące rękawy oraz charakterystyczną, zabudowaną stójkę. Dzięki połączeniu transparentnych tkanin i bogatych zdobień piosenkarka wyglądała na ściance niezwykle elegancko, a zarazem drapieżnie.

Wokalistka postawiła na bardzo krótką kreację, która idealnie eksponowała jej zgrabne nogi, z kolei obcisły materiał świetnie uwydatniał proporcje sylwetki. Modowy wybór piosenkarki uzupełniały proste, swobodnie opadające na ramiona włosy oraz mocno podkreślone za pomocą makijażu oczy. Roksana Węgiel zdecydowała się na wizerunek, w którym klasyczna elegancja mieszała się z wyraźnym, młodzieżowym pazurem.

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Joanna Koroniewska z "M jak miłość" w bardzo krótkiej mini

Na uroczystości nie zabrakło również Joanny Koroniewskiej. Aktorka doskonale znana z roli Małgosi Mostowiak w kultowym serialu "M jak miłość" także postawiła na odważny ubiór i założyła krótką, koronkową sukienkę. Czarna, bardzo skąpa kreacja dała jej możliwość perfekcyjnego wyeksponowania zjawiskowo długich nóg. Chociaż koronki od lat królują na wieczorowych bankietach, to w zestawieniu z tak mocnym wycięciem zyskały zdecydowanie bardziej drapieżny wyraz.

Blanka Stajkow, Maffashion i Julia Żugaj w tłumie celebrytów

W gronie zaproszonych na uroczystość osobistości pojawiły się również takie sławy jak Margaret, Blanka Stajkow, Ada Fijał oraz Julia Żugaj. Wszystkie te celebrytki chętnie dołączyły do potężnej grupy znanych twarzy, które tego wieczoru uśmiechały się do zgromadzonych na miejscu fotoreporterów. Przed obiektywami aparatów stanęła także aktorka Kamila Urzędowska, której starannie przygotowaną kreację śmiało można zaliczyć do najważniejszych modowych punktów tego wydarzenia.

Wydarzenie pod szyldem Kobiety Roku Glamour ponownie ściągnęło na czerwony dywan śmietankę polskiego show-biznesu. Największe zainteresowanie budziły jednak nie tylko same zaproszone celebrytki, ale przede wszystkim ich niebanalne i niezwykle odważne wybory modowe. Mocna czerwień, koronkowe wstawki oraz bardzo krótkie fasony to zdecydowanie najgłośniejszy i najciekawszy motyw całego bankietu. Czas pokaże, czy ten trend przyjmie się na dłużej.

W kuluarach nie zabrakło również innych głośnych tematów. Warto przypomnieć, że niedawno Barbara Kurdej-Szatan publicznie zaprezentowała swój spory ciążowy brzuch i podzieliła się radosnym wyznaniem: „Kochałam być w ciąży”, co wywołało spore poruszenie wśród fanów.

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