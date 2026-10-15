Lil Masti przekonuje: "nie musisz być szczupła"! Bez kompleksów pokazuje swoją sylwetkę po ciąży. Pamiętacie, jak wyglądała kiedyś?

Lil Masti bardzo się zmieniła. Dziś mówi: "nie musisz być szczupła"

Lil Masti co i rusz publikuje na swoim instagramowym profilu kadry z Dubaju. Pokazuje, jak żyje i co robi, aby być szczęśliwą kobietą. "Prawdziwie bogata kobieta nie potrzebuje niczego udowadniać. Jej największym luksusem jest wewnętrzny spokój" - napisała kilka tygodni temu i wspomniała o rozwoju umysłu, ochronie własnej energii, emanowaniu piękną aurą i pracy nad sobą oraz własnym spokojem. Jednak interesuje ją nie tylko duchowość.

Dziewczyny, skupmy się na tym, co naprawdę ma znaczenie - dodała ostatnio.

I rzuciła:

Nie musisz być szczupła. Masz być silna, zdrowa, pewna siebie i dumna z tego, co potrafi twoje ciało - nie z tego, jak wygląda.

Niektórzy internauci zgodzili się z influencerką, inni wspomnieli, że aby być zdrową osobą, lepiej jest mieć właściwą, nie za dużą wagę ciała. Sama Lil Masti jeździ na rolkach, trenuje pilates, również na reformerach, i chodzi na siłownię, starając się wrócić do dawnej formy, jednocześnie nie wstydzi się swojej pociążowej sylwetki i chętnie ją pokazuje np. w bikini czy w samej bieliźnie.

To, czego w Tobie nie znoszą, jest tym, czego im samym brakuje. Nie przestawaj błyszczeć - pisze, pokazując zdjęcia z basenu.

Zobacz także: Lil Masti radzi wprost z Dubaju: "Bądź ekstra. Żyj z rozmachem". Przypomniała innym, że życie jest jedno. Co na to fani?

Lil Masti zmiażdżyła Brodnicką. Freak-fighterka pokonała mistrzynię świata

Lil Masti kilka lat temu była mocno umięśniona! Przeszła ogromną metamorfozę

Gwiazda sieci w swoich postach skupia się na swoim obecnym życiu - z ukochanym partnerem, dziećmi i w dubajskiej, całkiem innej od polskiej, rzeczywistości. Za nią ogromna metamorfoza, bo jeszcze kilka lat temu Lil Masti odsłaniała zupełnie inne ciało. Była mocno umięśniona, a jej figura wyrzeźbiona. Wówczas Aniela nie stroniła od skąpych strojów i chętnie odsłaniała atuty sylwetki.

Dekadę temu influencerka była znana jako SexMasterka - tworzyła kontrowersyjne nagrania, które udostępniała w sieci, i edukowała seksualnie. Później zmieniła pseudonim na Lil Masti, spełniając się w muzyce i w sporcie, a konkretnie w walkach freak-fightowych. Jednak to wszystko należy do przeszłości. Obecnie Aniela skupia się na rodzinie i promuje bardzo pozytywne nastawienie do życia oraz do własnego ciała.

Zobacz także: Lil Masti zmieniła styl! Zapomnijcie o SexMasterce. Wygląda jak prawilna mieszkanka Dubaju

Zobacz więcej zdjęć. Lil Masti radzi wprost z Dubaju: "Bądź ekstra. Żyj z rozmachem"

21

43