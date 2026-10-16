Gwiazdy ruszyły na pomoc chorym psom. Na gali Psierocińca padły poruszające słowa. Przyjaciółka Dody wyznała: "Mam 10 procent szans na przeżycie"

Psierociniec świętuje 10 lat

Psierociniec od dziesięciu lat zajmuje się pieskami, które często mają za sobą trudną przeszłość. Fundacja otacza opieką przede wszystkim zwierzęta starsze, przewlekle chore i wymagające kosztownego leczenia. Ich czworonożni podopieczni mają szansę na spokojne życie, troskę i poczucie bezpieczeństwa.

W Psierocińcu nie chodzi o typową adopcję. Psy, które trafiają pod opiekę fundacji, najczęściej zostają tam do końca życia. Można jednak zostać ich wirtualnym opiekunem i w ten sposób dokładać się do kosztów leczenia, jedzenia oraz codziennej opieki.

Nasze Psierotki, ze względu na zaawansowany wiek, uciążliwe leczenie lub stopień przywiązania do nas, zostaną z nami do końca swoich dni

- podkreślają przedstawiciele fundacji.

Jubileuszowa gala była nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowej działalności, lecz także sposobem na nagłośnienie potrzeb organizacji. Jednym z najważniejszych celów jest budowa nowego azylu, który pozwoli zapewnić podopiecznym odpowiednie warunki.

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Wzruszające wyznanie Oliwii Lubienieckiej i apel Karoliny Pilarczyk

Jednym z najbardziej osobistych momentów spotkania była wypowiedź Oliwii Lubienieckiej. Przedsiębiorczyni, wspinaczka wysokogórska, a prywatnie przyjaciółka Dody, opowiedziała o swojej walce z chorobą nowotworową. Jej historia nabrała szczególnego znaczenia, ponieważ na zdjęciu do kalendarza towarzyszył jej pies Borys, zmagający się z takim samym rodzajem nowotworu.

Na zdjęciu jestem z pieskiem, który walczy z takim samym nowotworem trzustki jak ja. Oboje jesteśmy dowodem na to, że z tym można żyć. Mam 10 procent szans na przeżycie, ale dzięki miłości moich bliskich wciąż tu jestem. Borys też nie wygląda na chorego. Dobro wraca, a pomagając innym, pomagamy sobie. Zwierzęta z Psierocińca mają takie samo prawo do życia

- mówiła wzruszona Lubieniecka.

Opieka nad starszymi i nieuleczalnie chorymi zwierzętami wymaga nie tylko czasu i pieniędzy, lecz także ogromnej odporności psychicznej. Szczególnie trudne są chwile, gdy mimo starań przychodzi pożegnać podopiecznego. Zwróciła na to uwagę Karolina Pilarczyk, która zaapelowała do uczestników wydarzenia o wsparcie fundacji.

Ludzie, w których rękach te pieski odchodzą, wykonują niezwykle trudną emocjonalnie pracę. Dlatego bardzo proszę wszystkich o wsparcie Psierocińca. Nie każdy z nas znalazłby w sobie tyle siły fizycznej i psychicznej na takie poświęcenie

- podkreślała.

Kalendarz za 100 zł. Dochód wesprze podopiecznych fundacji

Do charytatywnego kalendarza zaproszono aż 42 osoby ze świata filmu, muzyki, telewizji i sportu. Wśród uczestników sesji znaleźli się między innymi Dariusz Kordek, Tomasz Ciachorowski, Janusz Chabior, Edyta Herbuś, Kasia Moś, Jasiek Piwowarczyk, Robert Stockinger, Dorota Chotecka-Pazura, Katarzyna Grabowska i Karolina Pilarczyk. Na zdjęciach gwiazdy pozowały razem z psimi seniorami. Czworonożni modele nie zawsze mieli ochotę współpracować z fotografami, a kulisy sesji obfitowały w zabawne sytuacje. Podczas gali goście mogli obejrzeć film pokazujący, jak wyglądała praca nad kalendarzem.

Kalendarz można kupić za 100 zł za pośrednictwem strony internetowej fundacji. Pieniądze z akcji mają wesprzeć bieżące potrzeby psich seniorów, w tym ich leczenie i codzienną opiekę, a także pomóc w budowie nowego azylu.

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