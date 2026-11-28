Kate Tracey w spa Watersedge. Prezenterka Sky Sports pokazała zdjęcia z sauny

31-letnia Kate Tracey, którą widzowie Sky Sports kojarzą przede wszystkim z eksperckich analiz wyścigów konnych, spędziła czas z przyjaciółmi w luksusowym centrum odnowy biologicznej Watersedge w hrabstwie Worcestershire. Relację z tego wyjazdu zamieściła na Instagramie, a opublikowana seria fotografii szybko zdobyła uznanie jej obserwatorów.

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Udostępnione kadry pokazują dziennikarkę podczas zajęć pilatesu, odpoczynku w jacuzzi z widokiem na jezioro oraz pobytu w saunie. Największą uwagę przyciągnęły właśnie ujęcia z tego ostatniego miejsca, na których Tracey pozuje w podkreślającym sylwetkę eleganckim, czarnym, jednoczęściowym stroju kąpielowym.

„Niedzielny reset. Pilates z widokiem na jezioro, sauna i ciasto. To właściwie moja idealna niedziela. Mogłabym z radością zostać w tym jacuzzi przez całe popołudnie” – napisała prezenterka pod swoim postem.

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Komentarze pod zdjęciami Kate Tracey. Jak zareagowali internauci?

Fotografie spotkały się z błyskawicznym odzewem obserwatorów, którzy w sekcji komentarzy zamieścili liczne komplementy. Użytkownicy internetu docenili zarówno urodę dziennikarki, jak i jej talent.

„Piękna i utalentowana prezenterka” – stwierdził jeden z fanów. „Wow” – dodał krótko kolejny. „Podoba mi się to… Promieniejesz” – czytamy w innym komentarzu. „Kocham cię” – napisał wprost jeden z obserwatorów.

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Kate Tracey w Sky Sports i Aston Villa. Czym zajmuje się dziennikarka?

Choć Kate Tracey zyskała dużą rozpoznawalność jako ekspertka od wyścigów konnych, rozwija swoją aktywność również poza torami. Dziennikarka łączy obowiązki reporterskie z działalnością influencerki, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 78 tysięcy użytkowników.

Prywatnie pasjonuje się piłką nożną i pracuje jako prezenterka oficjalnej telewizji klubu Aston Villa, w którego barwach gra reprezentant Polski Matty Cash. Tracey regularnie dzieli się w sieci kadrami ze stadionu Villa Park, podkreślając swoją więź z drużyną, a w mediach społecznościowych prezentuje się zarówno w eleganckich kreacjach, jak i w codziennych stylizacjach.